Tornado sul Lussemburgo | 19 feriti e 100 case danneggiate FOTO e VIDEO

Tornado dell’Aeronautica Militare scortano aereo C130 sul cielo di Milano : Il passaggio di un aereo C130 scortato da due Tornado sui cieli di Milano ha creato curiosità e un po’ di allarme questa mattina nel capoluogo lombardo: si è trattato di un’esercitazione dell’Aeronautica Militare. Lo spazio aereo in zona era libero e consentiva le operazioni, in quanto, come noto, lo scalo di Linate è chiuso per 3 mesi per il rifacimento della pista e l’ammodernamento dello scalo. L’attività ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo del weekend : rischio Tornado sulle coste - minacce piogge torrenziali - grandine e venti distruttivi : Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e Tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme Tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud - massima allerta meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - Tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Taranto - Tornado si abbatte sul capoluogo ionico : gru cade in mare - disperso operaio : Tutti la chiamano la "secchiona": è una delle gru dello stabilimento ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, che ha sede a Taranto. Ieri pomeriggio l'imponente stabilimento industriale, così come tutto il capoluogo ionico, è stato investito da un tornado che ha sprigionato una forza davvero spaventosa. La gru in questione non ha retto alle fortissime raffiche di vento ed è caduta in mare, trascinando con sé un operaio originario della provincia tarantina: ...

Tornado si abbatte sulla Grecia : morti 6 turisti stranieri - anche due bimbi. Trenta feriti : Un Tornado e violente grandinate hanno colpito il nord della penisola Calcidica. Le vittime sono tutti turisti (due russi, due cechi e due rumeni), tra loro anche due bambini. “È stato un fenomeno senza precedenti" ha detto il capo della Protezione civile.Continua a leggere

Tornado si abbatte sulla Grecia : morti 6 turisti stranieri - anche due bimbi. Trenta persone ferite : Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa del maltempo che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. A confermarlo è la polizia. In particolare, un Tornado durato circa venti minuti, secondo testimoni intervistati dalla televisione pubblica greca Ert, ha seminato il panico nell’area. “È stato un fenomeno senza precedenti, con venti fortissimi, violente ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e Tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia Tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Maltempo estremo in arrivo sul Friuli : rischio Tornado - forti venti - alluvioni e grandine - l’allerta shock della Base Aeronautica di Aviano : Si prospetta un weekend di Maltempo estremo per il Nord-Est italiano a partire dalle prossime ore. E anche la Base Aeronautica di Aviano, comune di circa 9000 abitanti, pochi chilometri a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso alla popolazione. “Aviano e l’area circostante sperimenterà forti temporali nel resto del weekend. Sabato pomeriggio, l’area vedrà grandine di grandi dimensioni, venti al livello di tempeste tropicale e forti piogge fino ...