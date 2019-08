TONY RENIS L' Elvis Presley italiano e quella critica a Claudio Baglioni

Techetechetè Superstar - Domenico Modugno e TONY RENIS i protagonisti : Due leggende della canzone italiana come Domenico Modugno e Tony Renis al centro della nuova puntata di Techetechetè Superstar. In onda sabato 10 agosto alle 20,35 su Rai1 lo speciale mette a disposizione video inediti e interviste. In questa puntata Tony Renis viene ricordato sia in qualità di cantante (è del 1962 il successo planetario di “Quando quando quando”) sia come attore e produttore ed autore dei più importanti artisti ...