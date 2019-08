The Rugby Championship 2019 | Argentina asfaltata | vittoria nel torneo per il Sudafrica!

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) A dieci anni di distanza il Sudafrica torna a trionfare nel The. Era il lontano 2009, da lì in poi tutti successi oceanici, tra Australia e Nuova Zelanda. In questa stagione che porterà ai Mondiali giapponesi invece è cambiato lo scenario. Occasione troppo ghiotta per farsela scappare per i sudafricani che oggi sfidavano l’nell’ultimo incontro: gli Springbooks hanno chiuso la pratica con un nettissimo 46-13, per scavalcare l’Australia che oggi aveva sconfitto a sorpresa gli All Blacks. I sudamericani durano meno di un tempo: Sanchez prova a tenere in vita i Pumas che poi crollano sotto i colpi di Pollard e compagni.-Sudafrica 13-46 Tabellino: 2′ meta Cordero tr. Sanchez (7-0), 8′ cp. Pollard (7-3), 14′ meta Mbonambi (7-8), 17′ cp. Sanchez (10-8), 20′ cp. Pollard (10-11), 25′ cp. Pollard (10-14), ...

