TgBlog | edizione del 10 agosto 2019

TgBlog - l'edizione del 7 agosto 2019 : E' davvero ricca l'edizione di oggi, 7 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Apriamo con una riflessione su La Vita in Diretta ed il suo futuro, ma anche con la promozione a conduttrice in studio di Simona Arrigoni nella versione estiva del programma.Spazio, poi, a due notizie di calcio, con la campagna anti pirateria della Lega Serie A e la voce secondo cui su Sky potrebbe aprire un canale Dazn per mandare in onda l'anticipo del ...

TgBlog - l'edizione del 6 agosto 2019 : Grande spazio soprattutto alle notizie provenienti dal mondo delle serie tv, nell'edizione di oggi, 6 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Prima, però, si apre con la programmazione Rai di oggi in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno, per poi passare alla lettera scritta da Lucia Annunziata ai vertici della tv pubblica per spiegare perchè voglia a Mezz'Ora In Più un regista esterno alla Rai.Si parla anche della ...

TgBlog - l'edizione del 5 agosto 2019 : Un inizio settimana all'insegna dei retroscena e delle interviste, per l'edizione di oggi, 5 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con l'intervista a Claudio Cecchetto, che esprime la propria soddisfazione per la conduzione e direzione artistica di Amadeus al Festival di Sanremo 2020, di cui parliamo anche a proposito del DopoFestival, con le voci di una possibile conduzione di Alessandro Cattelan.Il retroscena, ...

TgBlog - l'edizione del 4 agosto 2019 : Una domenica di interviste e notizie, quella di oggi, 4 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con l'intervista esclusiva ad Amadeus, nominato da poco conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Un'intervista in cui parla anche dei suoi altri progetti, in particolare Ora o Mai Più.Spazio poi al primo promo mandato in onda di Eurogames, il Giochi Senza Frontiere targato Mediaset, in onda a settembre con Ilary ...

TgBlog - edizione del 3 agosto 2019 : Naturalmente in primo piano c'è l'annuncio atteso da giorni rispetto alla conduzione e alla direzione artistica di Sanremo 2020. La kermesse canora giunta al traguardo dei 70 anni infatti sarà in mano ad Amadeus che avrà anche il compito di scegliere i big e quindi le canzoni che accederanno alla gara in onda dal 4 all'8 febbraio.Nella sua prima dichiarazione arrivata nella serata di ieri la soddisfazione del conduttore. A poca distanza ...

TgBlog - edizione dell'1 agosto 2019 : Il notiziario di TvBlog si apre all'insegna dei nostri retroscena. L'ottantennale di Miss Italia che dovrebbe vedere la luce su Rai 1 a Settembre con una speciale edizione 'Celebration' potrebbe essere condotta da Flavio Insinna che ritroveremo al timone de L'eredità il prossimo settembre.Parleremo di un nuovo scontro (verbale) avvenuto a Stasera Italia ad una settimana dalla violenta rissa fra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini e poi citeremo ...

TgBlog - l'edizione del 31 luglio 2019 : C'è un retroscena molto atteso nell'edizione di oggi, 31 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parla, infatti, del no che avrebbe detto Antonella Clerici alla conduzione della serata celebrativa di Miss Italia, in cui si proclamerà anche la vincitrice del 2019 della rassegna.Spazio, poi, alle altre notizie, come lo sciopero di oggi sui set di alcune fiction italiane, o l'intervista a Mara Venier, in cui parla proprio di Antonella ...

TgBlog - l'edizione del 30 luglio 2019 : I retroscena non si fermano neanche in estate e nell'edizione di oggi, 30 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con il retroscena sulla versione "nip" di Tale e Quale Show, di cui si era già parlato in passato e che ora dovrebbe andare in onda su Raiuno.Spazio, poi, all'annuncio del nuovo giudice di Italia's Got Talent che prenderà il posto di Claudio Bisio ed alla nuova scenografia di Bake Off Italia, in onda su ...

TgBlog - edizione del 26 luglio 2019 : L'edizione odierna del notiziario inizia da un'interessante anteprima di TvBlog che riguarda Elisa Isoardi. Pochi mesi fa l'abbiamo vista sgambettare nello studio di Ballando con le stelle come Ballerina per una notte, ora l'ipotesi di vederla come concorrente del programma di Rai 1 prende forma.Per i retroscena di Blogo ci potrebbero essere interessanti novità nel team della nuova Vita in diretta che vedremo a partire da settembre con Lorella ...

TgBlog - edizione del 25 luglio 2019 : Retroscena, un video virale e tante serie tv nell'edizione di oggi, 25 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Si apre con il retroscena sulla prossima edizione di CR4-La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, in onda su Rete 4, per passare a quello sul futuro di Antonella Clerici in Rai.Spazio anche alle dichiarazioni di Maria De Filippi su un possibile futuro da direttore di rete ed al video diventato ...

TgBlog - edizione del 24 luglio 2019 : Il notiziario di TvBlog si apre da importanti retroscena sulla prima edizione di Giochi senza frontiere made in Mediaset e ribattezzato Euro Games. Andrà in onda a partire dal 19 settembre per 6 puntate e le nazioni partecipanti al programma saranno: Italia, Spagna, Germania, Russia, Grecia e Polonia.Fra il conduttore di Fuori dal Coro Mario Giordano e quello di In Onda David Parenzo è di nuovo pace dopo lo scontro acceso avvenuto durante una ...

TgBlog - edizione del 23 luglio 2019 : Si parla tanto di serie tv, nell'edizione di oggi, 23 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con la notizia che Ilary Blasi e Francesco Totti starebbero lavorando a due numeri zero di Casa Totti, la sit-com di cui si era già parlato nei mesi scorsi, che li vedrebbe protagonisti nei panni di loro stessi.Spazio, poi, all'annuncio che Rai 4K ora è un canale che trasmette 24 ore su 24 ed all'intervento di Matteo Renzi questa ...

TgBlog - l'edizione del 22 luglio 2019 : Ci sono due retroscena che riguardano la Rai nell'edizione di oggi, 22 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con le anticipazioni sulla prossima stagione di Detto Fatto, in onda nel pomeriggio di Raidue, facendo un po' di chiarezza sulle voci secondo cui il programma avrebbe avuto una replica il venerdì.Spazio, poi, a Miss Italia, la cui 80esima edizione potrebbe andare in onda su Raiuno in una chiave rivista e ...

TgBlog - l'edizione del 20 luglio 2019 : Si sta con il naso all'insù, nell'edizione di oggi, 20 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con gli appuntamenti che la Rai, La 7 e Sky stanno dedicando in questi giorni (e soprattutto oggi) al 50esimo dell'allunaggio.Si passa, poi, alla nomina dei cosiddetti "capi cantiere" del Piano industriale della Rai ed alla radicale trasformazione di alcune delle protagoniste di Vite al limite, in onda su Real Time. Spazio, ...