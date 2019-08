Terrore a Fiumicino | frammenti di un aereo cadono sulla città | gravi danni | sfiorata la

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019)di undella compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Fortunatamente, e casualmente, non ci sono stati feriti ma alcuni veicoli e tetti di abitazioni adiacenti alla zona dell’Aeroporto sono stati danneggiati nella zona di Isola Sacra. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada preoccupati in strada idi alcuni centimetri, il piu’ grande 5/10 centimetri sono caduti alle 16.46.di, colpa di un problema al motore E’ stato un problema tecnico ad un motore del Boeing 787 della compagnia Norvegian decollato dacon 298 passeggeri a bordo e diretto a Los Angeles, a costringere il comandante a tornare ...

Terzobinarioit : Detto di aereo sulle case: terrore in strada -