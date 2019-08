Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Cala il sipario (o quasi) sui quarti di finale deldi(Canada). L’arrivo della pioggia ha infatti un po’ cambiato le carte in tavola e l’ultimo match tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del mondo) e il francese Gael Monfils (n.20 del ranking) si disputerà quest’oggi a partire dalle ore 19.00 italiane (13.00 locali). Di sicuro questo sarà un vantaggio per chi attende il nome del vincente di questa partita, ovvero lo spagnolo Rafael(n.2 ATP) che scenderà in campo non prima delle ore 20.00 locali (le 02.00 italiane di domenica). L’iberico, infatti, avrà dalla sua un tempo di recupero maggiore. Yup, sorry guys – we'll have to do this again tomorrow. Due to tonight's weather, the last #CoupeRogers quarterfinal between Gael Monfils and Roberto Bautista Agut is postponed until tomorrow 1pm. ...

SkySport : ?? #Atp #Cincinnati ?? #Murray accetta wild card ?? Giocherà il singolare ? ? Il #Masters di Cincinnati ?? In esclusiva… - OA_Sport : Tennis, Masters 1000 Montreal 2019: i risultati di venerdì 9 agosto. Nadal in semifinale, Thiem e Alexander Zverev… - OA_Sport : Tennis, Masters 1000 Montreal 2019: Fognini conquista un set ma poi deve arrendersi a Nadal. Spagnolo in semifinale -