Tartarughe Caretta caretta | trovati già 4 nidi in Toscana nell’estate 2019 | “Adottare

Scoperto nido di Tartarughe Caretta caretta tra gli ombrelloni della Maremma : “Evento scientificamente eccezionale” : Scoperto un nido di tartarughe marine della specie caretta caretta sulla spiaggia Riva del Sole a Castiglion della Pescaia (Grosseto) dove è stata avvistata una lunga traccia lasciata nottetempo da una grossa femmina uscita dal mare e risalita fino al punto dove sono gli ombrelloni. La scoperta è stata fatta durante uno dei monitoraggi dei ricercatori di TartAmare, associazione non-profit che in Toscana si occupa della riabilitazione delle ...

Animali : nate in Calabria le prime Tartarughe Caretta caretta della stagione : Prima schiusa a livello nazionale, nella principale area di nidificazione italiana della specie: sono nate a Brancaleone (Reggio Calabria), in località San Giorgio, le prime 35 tartarughe marine caretta caretta della stagione 2019. Il nido era stato localizzato lo scorso 12 giugno dal personale della onlus caretta Calabria Conservation, durante un pattugliamento della costa. L’emersione delle piccole tartarughe proseguirà nelle prossime ...

Tartarughe Caretta caretta - l’appello del WWF : “Non disturbate la nidificazione con luci e flash” : La tarda primavera e l’estate rappresentano il periodo in cui si riproduce la caretta caretta, l’unica specie di tartaruga marina che nidifica in Italia. La Calabria risulta anzi la regione che, in assoluto, ospita il maggior numero di nidi rispetto al resto d’Italia. Proprio allo scopo di monitorare e tutelare i siti di riproduzione, il WWF sta portando avanti un progetto di ricerca, denominato Tartamar, finanziato dalla Regione Calabria ...

Animali : primo nido di Tartarughe Caretta caretta a Linosa : A Linosa è stato individuato il primo nido di tartarughe caretta caretta di questa stagione, nella spiaggia di Cala Pozzolana: il personale dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie lo ha recintato per consentite alle uova di restare al sicuro fino alla schiusa. L'articolo Animali: primo nido di tartarughe caretta caretta a Linosa sembra essere il primo su Meteo Web.

Primo nido di Tartarughe marine Caretta Caretta in Calabria : “Una bellissima notizia” : Nei giorni scorsi è stato localizzato e rinvenuto sulla costa reggina, nell’ambito del pattugliamento del tratto di costa compreso tra Melito Porto Salvo e Bianco il Primo nido in Italia di tartarughe Caretta Caretta da parte del personale della onlus Caretta Calabria Conservation, le cui attivita` per la stagione riproduttiva 2019 di tutela delle nidiate rinvenute in provincia di Reggio Calabria sono state finanziate dalla Regione Calabria ...