Tanzania | cercano di raccogliere carburante da autocisterna | mezzo esplode | 57 morti

(Di sabato 10 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a Morogoro, in, dove 57 persone sono rimaste uccise a seguito dell'esplosione di un'. Secondo i media internazionali, tutto sarebbe avvenuto quando ilha improvvisamente avuto un incidente, andandosi a schiantare contro alcuni alberi. Immediatamente alcune persone si sono avvicinate al, armate di taniche, in modo dailcaduto dall'interno della cisterna. In quel momento il camion non era in fiamme, poi, all'improvviso, la deflagrazione. Per chi si è trovato proprio vicino all'non c'è stato nulla da fare. Diversi sono stati colpita in pieno dall'esplosione. Oltre alle persone decedute ci sarebbero anche 70 feriti. Scene di devastazione Sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali e finite in breve tempo sui social network. I frame mostrano l'area ...

