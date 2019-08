Tanzania | 62 morti e 70 feriti nell’esplosione di un’autocisterna | stavano raccogliendo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Sono morte 62 persone e altre 70 sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna che trasportava benzina a Morogoro, in. Il mezzo aveva appena avuto un incidente e in molti erano accorsi sul posto per cercare di raccogliere il carburante fuoriuscito. Molti deisono ricoverati in gravi condizioni a causa della gravità delle ustioni riportate. “Temiamo che il numero delle vittime possa aumentare“, ha affermato un responsabile della polizia. Tra le vittime, “ci sono molti autisti di moto-taxi”, accorsi sul posto per raccogliere il carburante dell’autocisterna, ma anche diversi passanti, ha annunciato il capo della polizia locale, Willbrod Mtafungwa. La tragedia è stata immortalata in un video che mostra quanto accaduto in quel tratto di strada strada sterrata, considerata una delle arterie principali per il rifornimento di ...

