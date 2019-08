Svelati trama | cast e personaggi di Away di Netflix | la serie con Hilary Swank in

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) Tra i progetti più ambiziosi della piattaforma per il 2020,disi presenta con undi tutto rispetto capitanato dae Josh Charles.è la storia di Emma Green, un'astronauta americana che deve trascurare suo marito e sua figlia adolescente per guidare una squadra spaziale internazionale che intraprende una missione insidiosa, il primo approdo umano su Marte. Non solo unasu missioni spaziali e astronauti supereroi, non solo un racconto sulla sopravvivenza, ma soprattutto una"sulla speranza, sull'umanità e su come abbiamo bisogno gli uni degli altri se vogliamo raggiungere cose impossibili": cosìpresenta, introducendo lae idi questo dramma in 10 episodi sceneggiato e prodotto da Jessica Goldberg e Andrew Hinderaker, che ha scritto l'episodio pilota. Emma Green è interpretata dal premio Oscar ...

OptiMagazine : Svelati trama, cast e personaggi di #Away di #Netflix, la serie con #HilarySwank in missione su #Marte… -