Supercoppa Europea | tutto pronto ad Istanbul per Liverpool-Chelsea FOTO

(Di sabato 10 agosto 2019) Fervono i preparativi adper la. Mercoledì 14 agosto alle ore 21 si giocherà. I Reds hanno trionfato in Champions League, i Blues in Europa League. Si preannuncia una bellissima gara in un’altrettanto bella cornice. Ildovrà rinunciare ad Alisson, infortunatosi al polpaccio nell’esordio in Premier League, ma le stelle in campo non mancheranno: da Salah a Mané, da Giroud a Pedro (che si esalta nelle finali). In alto laGALLERY della Vodafone Arena, stadio del Besiktas, che ospiterà la gara.L'articoloadperCalcioWeb.

