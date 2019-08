Sparatoria in una moschea in Norvegia | l' autore sarebbe un giovane bianco

Norvegia - Sparatoria in una moschea vicino a Oslo : arrestato l'assalitore | Aveva elmetto e uniforme : Una persona sarebbe già stata arrestata: si tratterebbe di un uomo bianco che indossava un elmetto e un'uniforme

Norvegia - Sparatoria in una moschea vicino a Oslo : un ferito. Arrestato un uomo : C’è stata una sparatoria all’interno di una moschea a Baerum, cittadina vicino a Oslo. L’ha reso noto polizia norvegese tramite un post su Twitter. Solo una persona è stata colpita e non ci sono morti. Lo riferisce il giornale norvegese Dagbladet, riferisce che c’è già un Arrestato. #Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En ...

Norvegia - Sparatoria in una moschea : una persona colpita. Fermato un uomo : Una sparatoria è avvenuta questo pomeriggio in una moschea nella cittadina di Baerum, in Norvegia.Continua a leggere

Martedì sera a Times Square c’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una Sparatoria : Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia

USA : Nove morti e 16 feriti in una nuova Sparatoria in Ohio : Nove persone sono morte e altre 16 sono state ferite questa domenica a causa di una sparatoria vicino al centro della città di Dayton (Ohio, USA), in una zona di… L'articolo USA: Nove morti e 16 feriti in una nuova sparatoria in Ohio proviene da Essere-Informati.it.

Dayton - Ohio : almeno nove le vittime di una Sparatoria : Un'altra sparatoria si è verificata negli Stati Uniti, alle prime luci dell'alba (ora italiana), questa volta a Dayton, in Ohio. A poche ore dalla strage a El paso, in Texas, degli uomini hanno scatenato il terrore tra la folla usando un'arma da fuoco: i feriti sarebbero almeno dieci. La WHio-TV parla di almeno sette vittime, ma altre fonti parlano di nove morti. Le prime testimonianze della strage di questa notte Dalle prime testimonianze ...

C’è stata una Sparatoria a Dyton - in Ohio : i giornali locali parlano di diversi morti : C’è stata una sparatoria a Dyton, in Ohio, negli Stati Uniti: i giornali locali parlano di sette morti e molti feriti, citando informazioni ascoltate dagli scanner che intercettano le frequenze radio della polizia e testimoni sul posto. Al momento non

C’è stata una Sparatoria a un festival in California : almeno tre persone sono state uccise : Tre persone sono state uccise e almeno altre 12 sono state ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di domenica durante un festival gastronomico a Gilroy, California, Stati Uniti, il Garlic festival. Secondo quanto riferito dal consigliere cittadino

Donna incinta perde il bimbo in una Sparatoria : arrestata in Alabama. "Doveva proteggere il feto" : Una Donna, incinta di 5 mesi, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Marshae Jones, 27 enne originaria di Birmingham in Alabama, perse il feto a causa di un colpo di pistola sparatole in pancia da Ebony Jemison, 23 enne, fuori da un negozio lo scorso dicembre. Lo riporta la CNN. Secondo la grande giuria di Jefferson Country è colpevole di aver dato inizio alla lite ...

Alabama - incinta di 5 mesi perde il bambino dopo una Sparatoria : 27enne arrestata per “omicidio del feto” : A dicembre scorso è stata colpita da cinque proiettili in una sparatoria e ha perso il bambino di cinque mesi che portava in grembo. Ora Marshae Jones, una ragazza di 27 anni afroamericana, è stata arrestata in Alabama per omicidio colposo. La decisione del grand jury della contea di Jefferson è uno dei primi effetti dell’approvazione della legge che ha vietato l’aborto nello Stato, salvo rarissimi casi. La nuova normativa prevede infatti il ...

Entra armato in un bar e minaccia i passanti : ferito dopo una Sparatoria con la polizia : Un ex militare di 50 anni è rimasto ferito dopo un conflitto a fuoco avuto con la polizia nei pressi del bar 'Chimera' a...