Spara ai genitori e si uccide a Trento

Tragedia in Trentino - duplice omicidio-suicidio : figlio uccide i genitori e poi si Spara : Triplice Tragedia in Trentino, a Romallo: un uomo ha prima sparato, uccidendoli, i suoi genitori ultrasettantenni, e si è poi tolto la vita con la stessa pistola. A ritrovare i tre cadaveri è stato un parente che non riusciva ad avere notizie della famiglia. I carabinieri stanno indagando per verificare la dinamica di quanto avvenuto.Continua a leggere

