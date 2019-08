Simona Ventura emoziona | la bellissima dedica ai figli

Programmi Rai Sport su Rai2 : Simona Ventura la domenica mattina - Varriale a Novantesimo minuto : Nelle prossime settimane, con l'inizio della nuova stagione televisiva, cominceranno anche le trasmissioni Sportive. Per quanto riguarda la Rai, ci sarà, a livello di conduzioni, un rimescolamento delle carte abbastanza importante. Su Rai2 la principale novità sarà rappresentata dal ritorno di Simona Ventura, il cui nuovo programma dal titolo La domenica Ventura, andrà in onda dalle 12 alle 13, provando a far coesistere intrattenimento e ...

Simona Ventura torna a parlare di calcio in tv : Simona Ventura torna al calcio l’annuncio sui social di “Domenica Ventura”. Dopo “Quelli che il calcio”, la Ventura torna a condurre un programma sportivo domenicale che andrà in onda su Rai 2. Per Simona Ventura la prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni. Per lei, che è stata al timone di Quelli che il calcio, per circa dieci anni il ritorno alla conduzione della domenica sportiva è un ritorno in grande stile. ...

Simona Ventura senza trucco : semplicemente stupenda : Bella, ma soprattutto coraggiosa e sicura di sè: Simona Ventura è un esempio per tantissime donne, anche quando si tratta di mostrarsi senza trucco. La conduttrice a 54 anni è strepitosa, soprattutto senza un filo di make up. La prova su Instagram, dove Super Simo ha postato un selfie in cui appare al naturale ed è semplicemente stupenda. “Blonde fierce” ha scritto semplicemente la presentatrice, pubblicando uno scatto in cui ...

Simona Ventura - dichiarazione d'amore social a Giovanni Terzi : Un'estate di vero amore, quella vissuta da Simona Ventura. La ritrovata conduttrice Rai ha affidato ai social un tenerissimo messaggio nei confronti di Giovanni Terzi, suo nuovo compagno da diversi mesi. “Un altro capitolo, un altro tassello di un mosaico meraviglioso che è la nostra vita insieme. With love”, ha scritto super Simo, scatenando la dolce reazione di Terzi. “Con te nulla mi fa paura amore mio”. "Dove c’è il tuo sguardo la’ ci sarà ...

Simona Ventura innamorata persa : l’ultima dedica al compagno Giovanni : Simona Ventura e la dolcissima dedica al compagno Giovanni Terzi. Le parole che commuovono Simona Ventura ha ritrovato l’amore con Giovanni Terzi. La famosa conduttrice italiana sembra star vivendo addirittura una nuova vita accanto al suo nuovo compagno. La coppia appare sempre più unita ed innamorata. Che per la nostra Super Simo questa sia davvero […] L'articolo Simona Ventura innamorata persa: l’ultima dedica al compagno ...

Simona Ventura ritorna su Rai2 con due reality e un contenitore domenicale sul calcio : Quattro anni fa la sua ultima apparizione a viale Mazzini come giudice nelle 'Notti sul ghiaccio'. Poi l'avVentura albanese di Agon Channel e Fininvest. Per Super Simo il ritorno in Rai a inizio 2019 con 'The voice' ha rappresentato una seconda giovinezza per la sua carriera e da settembre si prende tutti i riflettori con la conduzione di ben tre programmi nel nuovo palinsesto delle reti pubbliche. Dall'isola delle tentazioni al ritorno al ...

Simona Ventura annuncia a sorpresa un nuovo programma in Rai : ecco di cosa si tratta : Simona Ventura ha spiazzato tutti i suoi fan annunciando a sorpresa nelle sue storie su Instagram il suo ritorno nel mondo del calcio con una nuova trasmissione in Rai. Dopo aver condotto per 10 anni “Quelli che il calcio“, nella prossima stagione SuperSimo sarà alla guida de “La Domenica Ventura“, un nuovo programma che andrà in onda a partire da settembre su Rai2, nella fascia oraria lasciata libera da Mezzogiorno in ...

Simona Ventura torna a condurre un programma di calcio su rai due : Sui social Simona Ventura annuncia che torna in tv su rai due con un programma che parla di calcio “Domenica Ventura”. Per Simona Ventura la prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni. Per lei, che è stata al timone di Quelli che il calcio, per circa dieci anni il ritorno alla conduzione della domenica sportiva è un ritorno in grande stile. “La Domenica Ventura”, questo dovrebbe essere il titolo del programma secondo quanto riportato da ...

Simona Ventura torna a parlare di calcio in tv : Simona Ventura torna al calcio l’annuncio sui social di “Domenica Ventura”. Dopo “Quelli che il calcio”, la Ventura torna a condurre un programma sportivo domenicale che andrà in onda su Rai 2. Per Simona Ventura la prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni. Per lei, che è stata al timone di Quelli che il calcio, per circa dieci anni il ritorno alla conduzione della domenica sportiva è un ritorno in grande stile. ...

Simona Ventura - l'annuncio a sorpresa per il nuovo programma Rai - : Riccardo Palleschi La conduttrice ha rivelato che per lei è in arrivo un nuova trasmissione sportiva domenicale, si chiamerà La Domenica Ventura La prossima stagione calcistica vedrà un nuovo volto, anche se in realtà tanto nuovo non è. Simona Ventura, famosa per aver condotto per 10 lunghi anni "Quelli che il calcio", tornerà con una nuova trasmissione in casa Rai. l'annuncio è arrivato qualche ora fa tramite i social, grazie a una ...

Temptation Island Vip 2019/ Coppie - Simona Ventura stupisce la Marcuzzi : gesto social : Temptation Island Vip 2019, Coppie e data d'inizio. Alessia Marcuzzi alla conduzione, arriva l'inaspettato gesto di Simona Ventura

“Tocca a lei”. Simona Ventura - la notizia è di poche ore fa : fan già in delirio : Simona Ventura torna al suo primo amore per il calcio e lo fa proprio in Rai. Sarà la conduttrice di La domenica Ventura, stando a quanto riportato da Davide Maggio, programma di informazione calcistico, che come sempre accompagnerà i risultati sui campi con i commenti degli ospiti e opinionisti in studio. Il programma sarà targato RaiSport. La presenza di SuperSimo si fa sempre più significativa in quel di Viale Mazzini. Nell’agosto del ...

Simona Ventura - l’annuncio (a sorpresa) del nuovo programma Rai : La prossima stagione calcistica ha appena acquisito un nuovo volto, che tanto nuovo in realtà non è. Stiamo parlando di Simona Ventura, che tra qualche mese condurrà la trasmissione sportiva della domenica, ovviamente in casa Rai. Proprio lei, che in passato ha guidato in maniera strepitosa Quelli che il calcio per 10 lunghissimi anni, torna ora a prendere in mano le redini della domenica sportiva. L’annuncio è arrivato qualche ora fa via ...

Rai - Simona Ventura sbaraglia le rivali : condurrà La Domenica Ventura : A settembre - si legge sul sito Davide Maggio - Simona Ventura avrà l'arduo compito di accendere la Domenica sportiva di Rai 2, dove si ripresenteranno ai nastri di partenza i marchi storici come Quelli che il Calcio, 90° Minuto e l’appuntamento serale de La Domenica Sportiva, che anche nella pross