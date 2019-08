Si impicca in cella il finanziere Epstein Era accusato di decine di violenze su minori

Brasile - si è impiccato nella sua cella il boss del narcotraffico che aveva tentato di evadere travestendosi da figlia 19enne : Si è suicidato Clauvino de Silva, il narcoboss brasiliano che sabato 3 agosto aveva tentato di fuggire dal carcere di massima sicurezza di Gericinò, a Rio de Janeiro tentando di farsi passare per sua figlia 19enne. Stando a quello che riporta la segreteria dell’amministrazione penitenziaria (Seap) di Rio de Janeiro, citata dai media locali, si sarebbe impiccato con le lenzuola, nella cella in cui stava scontando una condanna a 73 anni per ...