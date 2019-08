Serie C TV | Coppa Italia 10 e 11 Agosto - Programma e Telecronisti Eleven Sports

Risultati Coppa Italia - il programma completo : fanno il loro ingresso le squadre di Serie B : Coppa Italia – La competizione entra nel vivo. fanno il loro ingresso nel secondo turno le squadre di Serie B. Ad aprire il programma sarà Ascoli-Pro Vercelli, sabato. Il resto del turno si gioca domenica. Tanti i match interessanti: Venezia-Catania, Benevento-Monza, Empoli-Reggina, Trapani-Piacenza, Salernitana-Catanzaro. Ecco il programma completo. SABATO ore 18,30 Ascoli-Pro Vercelli DOMENICA ore 18:00 Spezia-Pro ...

Coppa Italia Serie C - secondo e terzo turno eliminatorio : il calendario completo : In relazione ai risultati conseguiti nelle gare della prima giornata, la Lega Pro ha reso noto il calendario per la Fase Eliminatoria della seconda e terza giornata dei gironi con tre squadre di Coppa Italia di Serie C. Girone A. Seconda giornata, domenica 11 agosto 2019: Como-Gozzano. Riposa: Renate. Terza giornata, domenica 18: Renate-Como. Riposa: Gozzano. Girone B. Seconda giornata, domenica 11 agosto: Lecco-Giana Erminio. Riposa: ...

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C/ Diretta gol live score : Gubbio a valanga : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 4 agosto 2019 per il primo turno della fase a gironi preliminare.

Coppa Italia Serie C - i finali : Gubbio esagerato - vincono Cesena e Ternana : Coppa Italia Serie C, altre gare si sono giocate tra il pomeriggio e la sera dopo la Serie di gare di ieri. Da registrare il roboante 6-0 del Gubbio contro il Fano e le vittorie esterne per 0-1 di Albinoleffe e Renate, rispettivamente in casa di Giana Erminio e Gozzano. Successi anche per Cesena e Ternana: i primi sbancano Rimini per 1-2, i secondi hanno la meglio dell’Olbia non senza difficoltà (3-2 il finale). La Juventus Under 23 ...

Coppa Italia Serie C - pareggio tra Pontedera e Pianese : Si è giocata una partita spettacolare valida per la Coppa Italia di Serie C, la competizione è entrata nella fase importante e sono arrivate indicazioni per il proseguo della stagione. La Pianese ferma, a sorpresa, il Pontedera nell’anticipo del primo turno della Fase Eliminatoria della Coppa Italia. Botta e risposta, a Benedetti per la Pianese, risponde Tommassini per il Pontedera, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. ...

Calcio - come vedere le partite in diretta tv e streaming : Serie A - Champions League - Europa League - Coppa Italia. Tutti i diritti tra Sky - Mediaset - Dazn e Rai : Sta per iniziare un’intensa stagione di Calcio, dopo la pausa estiva (in cui comunque gli appassionati hanno avuto modo di divertirsi grazie alle amichevoli e agli appuntamenti riservati alle Nazionali) si è ormai pronti per tornare in campo e per iniziare un’annata che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Dove saranno trasmesse le partite? Su quali canali bisognerà sintonizzarsi per gustarsi gli incontri? Quali ...

Coppa Italia Serie C - il programma completo : squadre partecipanti - date e orari prima giornata : Coppa Italia Serie C, definite le partecipanti alla competizione, le date e gli orari della prima giornata girone per girone. Ecco il programma completo. squadre partecipanti Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, L.R. ...

Coppa Italia Serie C - il calendario completo della prima giornata : Questo il calendario della prima giornata della Coppa Italia di Serie C. GIRONE A 1^ giornata (4 AGOSTO) Gozzano – Renate Riposa: Como GIRONE B 1^ giornata (4 AGOSTO) Albinoleffe – Giana Erminio Riposa: Lecco GIRONE C 1^ giornata (4 AGOSTO) Juventus U23 – Pergolettese Riposa: Reggio Audace GIRONE D 1^ giornata (4 AGOSTO) Pontedera – Pianese Riposa: Pistoiese GIRONE E 1^ giornata (4 AGOSTO) Rimini – Cesena ...

Serie C - Coppa Italia : il calendario della fase eliminatoria : In attesa dell’inizio del campionato la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi della fase eliminatoria della Coppa Italia Serie C 2019/2020. Girone A: Como, Gozzano, Renate: Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco. Girone C: Juventus U23, Pergolettese, Reggio Audace. Girone D: Pianese, Pistoiese, Pontedera. Girone E: Cesena, Rimini, Vis Pesaro. Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena, Virtusvecomp Verona. Girone G: ...

Coppa Italia Serie C - l’elenco delle squadre ammesse : La Serie C si prepara a regalare spettacolo, nel frattempo nelle ultime ore è stato diramato l’elenco delle società ammesse alla Coppa Italia di Serie C 2019-20. Come retrocesse dalla Serie B, ci saranno al via Padova e Carpi mentre secondo i risultati conquistati sono state ammesse per il girone A Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria; per il girone B Triestina, Imolese, ...

Serie A e Coppa Italia 2019-2020 - ufficializzate tutte le date : La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione della massima Serie e della Coppa Italia. Il campionato comincia il 25 agosto.