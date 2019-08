Saturnino il bassista “eco-sostenibile” di Jovanotti si racconta

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Roberta Damiata Sul nuovo numero di Life, ildiil sono mondo ecosostenibile, e il suo impegno per l'ambiente, sia sul palco del "Jova Beach Party" che nella sua vita di tutti i giorni E’ di oggi la notizia della cancellazione per la mancanza di alcuni permessi di una tappa del “Jova Beach Party” il concerto eco-sostenibile che sta girando per le più belle spiagge italiane regalando una giornata intera di festa a tutti i fan del cantante. Con lui sul palco, c’è il suo grande amico, che proprio in merito all’eco-sostenibilità ha rilasciato una lunga intervista a “Life”, il nuovo femminile incentrato sull’ecologia che promuove #ilcambiamento. Alla rivista,hato del suo animo green che si sposa perfettamente con l’idea del tour di, ma che soprattutto lo rende una persona estremamente attenta all’ambiente e al ...