Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Settimana di lavoro in città | voci dal ritiro

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Seconda settimana di preparazione : voci dal ritiro biancoceleste : A quasi due settimane dallo start di questa nuova avventura calcistica, il Sassari calcio Latte Dolce torna in città per continuare ad allenarsi e dare continuità alla sua rincorsa e corsa di riscaldamento e preparazione verso l’esordio, il quarto consecutivo, nella quarta serie italiana. Il ritiro in Bassa Valle, fra Santa Maria e Valledoria, è servito a cementare il gruppo, ad integrare le nuove pedine sul rodato scacchiere ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Confermato Lamine Doukar - the black panther [FOTO] : Lamine Doukar, davanti alla porta, è quasi una sentenza: falcata sinuosa e guizzo letale come una pantera nera. Lo scorso anno, nonostante alcuni problemi che ne hanno limitato l’utilizzo in campo, ha dimostrato di poter essere arma non convenzionale. L’attaccante originario del Senegal, arrivato lo scorso anno al Sassari calcio Latte Dolce dopo le esperienze maturate a Tergu, Gavoi e Stintino. è stato riConfermato in vista ...

Incidente sulla SassariOlbia - auto contro tir : Mattia - promessa del calcio - muore a 16 anni : È morto domenica sera in ospedale a Sassari Mattia Fresu, sedicenne rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale sulla Sassari-Olbia all’alba di sabato. Il giovane, promessa del calcio sardo, era in auto con alcuni amici. Gravemente ferito il conducente dell’utilitaria finita contro un tir: è un giovane di trenta anni.

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Nino Pinna - giovane promessa sarda per l’attacco biancoceleste : Dal Bosa con furore. Già grande protagonista, a dispetto della giovane età, dello scorso campionato di Eccellenza – 16 reti realizzate e una stagione da incorniciare per lui – Isidoro Giovanni Pinna, noto Nino, è pronto ad indossare la maglia del Sassari calcio Latte Dolce. Una seconda punta rapida e veloce, che approda in prestito alla società biancoceleste grazie alla volontà del Cagliari calcio, club proprietario del cartellino ...

Sassari calcio Latte Dolce : domani al via la stagione biancoceleste : Ci siamo! Dopo un primo scorcio d’estate dedicato al recupero delle energie fisiche e al meritato riposo fra ferie, famiglia e amici, periodo durante il quale società e staff tecnico non hanno mai smesso di ragionare e lavorare sulla squadra che sarà, il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a ritornare in campo pronto a rilanciare la sfida al campionato di serie D 2018-’19. Si parte domani mattina, alle ore 10, con un primo raduno in ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – In prestito dal Cagliari arriva l’attaccante classe 2001 Nicolò Agostinelli : Nicolò Agostinelli è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. La giovane punta classe 2001 arriva in prestito dal Cagliari calcio. Una ulteriore freccia regalata dalla società alla faretra di mister Stefano Udassi, giovane proveniente dal vivaio del club rossoblù militante in serie A che in maglia biancocelste punta a crescere e sviluppare la sua dimensione calcistica e umana. Attaccante fuori quota nato a Cagliari – residente a ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Confermato Paolo Tuccio - Speedy Gonzales [FOTO] : Paolo Tuccio si prepara a vivere la sua seconda stagione alla ribalta della prima squadra del Sassari calcio Latte Dolce. Fatta esperienza allo Stintino sotto la guida esperta di mister Stefano Udassi, l’anno scorso a Sassari ha governato la fascia sinistra con il piglio del veterano e la verve tipica della giovinessa. Dinamico, propositivo, perfettamente calato negli ingranaggi del gruppo, lo Speedy Gonzales biancocelste prosegue ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Arriva il promettente fuori quota Fabrizio Ferrari : Lo inseguivano alcune delle laziali più forti ed affamate, vedi Trastevere, Latina e Aprili, ma a spuntarla alla fine è stato il Sassari calcio Latte Dolce: il promettente classe 2001 Fabrizio Ferrari, prodotto del Settore Giovanile del Frosinone, è un giocatore biancoceleste. Reduce dall’esperienza vissuta alla ribalta della serie B slovena, Ferrari è elemento che sa adattarsi a ricoprire tutti i ruoli della difesa esprimendosi al ...

Sassari calcio Latte Dolce - confermato il ‘Golden Boy’ Giovanni Piga : Giovanni Piga resta in forza al Sassari Calcio Latte Dolce. La sua corsa a braccia aperte ed occhi chiusi dopo il grande gol segnato all’Aprilia è una delle cartoline più belle della stagione appena conclusa. Qualità e voglia ci sono, alimentate costantemente dall’incitamento che staff tecnico, compagni e dirigenza non hanno mai lesinato al giovane talento di Sennori con ampi margini di miglioramento. Centrocampista fuori quota ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Confermato Gianmarco Marcangeli - Flash biancoceleste [FOTO] : In accelerazione, negli ultimi 11 metri, diventa imprendibile. Un catalizzatore d’attenzione e falli che, spesso, portano alla causa rigori utili ad indirizzare (positivamente) il risultato di una partita. Gianmarco Marcangeli, il Flash biancoceleste, fa della rapidità e della corsa un’arma quasi letale che, anche nella prossima stagione, sarà a disposizione di mister Stefano Udassi e della squadra del Sassari calcio Latte ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Giuseppe Nuvoli nuovo colpo della società biancoceleste : Giuseppe Nuvoli, efficace ed esperto centrocampista già protagonista delle ultime tre stagioni con la maglia dell’Arzachena – le ultime due vissute alla ribalta della Lega Pro, terza serie italiana – è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. Sassarese di nascita, nel 2005 dopo l’esperienza al La Palma Alghero in Eccellenza si trasferisce a Nuoro con promozione in Lega Pro annessa e due annate a confronto con l’allora ...

Sassari calcio Latte Dolce : confermato Tony Gianni - il problem solver [FOTO] : Ogni allenatore ha il suo randello, ogni gruppo ha il suo problem solver, ogni squadra ha il suo MR Wolf (“Risolvo problemi” cit. Pulp Fiction). Così Tony Gianni, arrivato la scorsa stagione in forza al Sassari calcio Latte Dolce, dopo una stagione passata ad allenarsi ed essere pronto a rispondere presente alla chiamata del mister – in qualunque situazione ed in diversi ruoli del campo – ha meritato la sua ricompensa pronto, ancora una ...

Sassari calcio Latte Dolce - altra conferma : Alessandro Lai resta in Sardegna : Spiderman Homecoming è l’evoluzione della specie, una delle ultime pellicole che raccontano su schermo Peter Parker e il suo alter ego in forma d’Uomo Ragno. Il Sassari Calcio Latte Dolce, in vista della prossima stagione, oltre all’esperienza dell’Uomo Ragno per eccellenza (Pierpaolo Garau) potrà contare ancora una volta sul talento del giovanissimo Alessandro Lai, arrivato in corsa a Sassari la scorsa stagione ...

Sassari calcio - il primo innesto è Daniele Molino : Su un telaio già infarcito di preziose riconferme il Sassari calcio Latte Dolce piazza il primo grande innesto e regala a mister Stefano Udassi una preziosa soluzione d’attacco, duttile ed efficace che corrisponde al nome di Daniele Molino. Originario di Ovilò, Tempio (serie D) e Torres (C2) sono le esperienze trampolino che lo proiettano alla ribalta del professionismo. Gioca a Cesena, Sorrento, Alghero, Tavolara, Savona, Casale, ...