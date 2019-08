Santa Croce Camerina | arrestati due ladri di carrube

Francesco Saverio Borrelli - i funerali nella chiesa di Santa Croce a Milano. FOTO : Francesco Saverio Borrelli , i funerali nella chiesa di Santa Croce a Milano. FOTO Durante la messa, l'ex procuratore generale morto il 20 luglio nell'omelia è stato ricordato così: "Sognava un'Italia lontana dal malaffare, pulita e bella". Anm: "Grati e riconoscenti di averlo avuto come collega, maestro e guida". ...

Santa Croce Camerina - furto di camion per rubare fertilizzanti : furto di camion per rubare fertilizzanti . E’ accaduto la notte scorsa a Santa Croce Camerina . Ritrovato e restituito ai proprietari

Sicilia : al via i lavori sul Monte di Santa Croce : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Un unico intervento di consolidamento risalente agli anni settanta in una zona, tra l'altro, classificata “R4”, vale a dire a forte rischio frane e smottamenti. Poi soltanto le ripetute grida d'allarme di amministratori e cittadini, rimaste fino a oggi inascoltate. E co