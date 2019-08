Salvini punta a velocizzare il voto | Prometto un governo che durerà cinque

Crisi di governo - Di Maio annulla tutti gli appuntamenti. Salvini stasera a Pescara : Il ministro Luigi Di Maio non parteciperà all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. I venti di Crisi mutano anche l'agenda di Salvini

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Governo - Salvini : “Futuro? Siamo nelle mani di Dio. Non ho appuntamenti con Di Maio” : “Non ho incontri in agenda. Per il futuro Siamo nelle mani del buon Dio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l’altro vicepremier Luigi Di Maio e se il Governo durerà ancora a lungo. Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l’attuazione del numero di emergenza europeo 112. L'articolo ...

Salvini - Savoini e la cena a Mosca alla vigilia del Metropol Spunta un incontro «segreto» : Qualche ora prima, al termine del convegno organizzato da Confindustria Russia, il leader leghista ebbe un incontro coperto della «massima riservatezza»

Governo : gelo Conte-Salvini - primo appuntamento in agenda venerdì : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – E’ ancora gelo tra Palazzo Chigi e il Viminale. Nessun contatto, riferiscono i beninformati, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini, oggi protagonista di un incontro con le parti sociali al ministero. “Tutto tace e tacerà”, si dicono convinte le stesse fonti. Allontanandosi da Palazzo Chigi per un caffè con il suo staff, Conte non ha dissimulato il ...

Viminale - con Salvini rispunta Siri (come responsabile economico della Lega) Il Pd : che fanno i 5 Stelle? : Costretto alle dimissioni a metà aprile, l’ex sottosegretario alle Infrastrutture partecipa all’incontro indetto dal ministro dell’Interno con le parti sociali

Caso Lega-Russia - spunta la mail del consigliere di Salvini che invita Savoini alla cena a Roma per Putin : Il messaggio, inviato il 1° luglio, reca la firma digitale di D'Amico, consigliere del vicepremier leghista, che dice: "Non l'ho invitato io"

Savoini alla cena per Putin. Spunta la mail di invito che smentisce Salvini : Le mail smentiscono Salvini sul caso Savoini. La Stampa riporta il testo di una missiva elettronica inviata l’1 luglio alle 17.32, firmata da “Barbara” che rivela l’impronta di chi ha invitato Savoini a brindare all’amico Vladimir Putin il 4 luglio a Villa Madama, a Roma: Claudio D’amico, capo “sviluppo progetti”dell’Associazione Lega Salvini-Russia.“Buon pomeriggio Andrea, come ...

Russia-Lega - spunta un "secondo uomo" : sarà sentito dai pm | "Salvini a Mosca nove volte con Savoini" : Gianluca Meranda, avvocato di una banca d'affari, racconta la sua verità sull'incontro al Metropol di Mosca, finito nel mirino dei magistrati.

Lega - presunti fondi russi - spunta Gianluca Meranda : "Ho incontrato Salvini solo in occasioni pubbliche" : Dopo Gianluca Savoini, spunta un secondo uomo nella bufera sui presunti fondi russi alla Lega. Si tratta di Gianluca Meranda, avvocato che avrebbe partecipato come rappresentante di una banca d'affari all'incontro di ottobre 2018 a Mosca sull'acquisto di prodotti petroliferi di origine russa. Second

Salvini : "Non vado in Aula a parlare di fantasie". E spunta una mail di Savoini : "Parlo di vita reale. Lascio che le indagini facciano il loro corso, con la massima tranquillità". Così Matteo Salvini, riguardo all'ipotesi di riferire in Parlamento sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. "Io vado in Aula a parlare di cosa succede realmente, non di supposizioni e fantasia. C'è un'indagine? Viva l'indagine! Facciano in fretta", ha poi aggiunto il leader della Lega parlando con i giornalisti a Ferrara. ...

Dl Sicurezza bis - la spunta Salvini : riammessi gli emendamenti della Lega : La Lega può festeggiare: riammessi gli emendamenti che riguardano i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il ministero...