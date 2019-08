Salvini fa campagna elettorale nel Mediterraneo | raffica di divieti alle navi delle Ong

Papa Francesco apre la campagna elettorale contro Salvini : "Il sovranismo ci porterà in guerra" : Il Papa non perde tempo e apre a tempo record la sua campagna elettorale. Per attaccare ovviamente il sovranismo (Salvini non lo nomina). Nel giorno del 41° anniversario della morte di san Paolo VI, pontefice a cui è particolarmente affezionato, Bergoglio concede una lunga intervista alla Stampa. "I

Matteo Salvini apre la sua campagna elettorale solitaria : Il dado è tratto. “Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio

La lunga campagna di Salvini alla conquista di Milano : “Mi piacerebbe che Rogoredo tornasse ad essere, nell’immaginario collettivo, quella che ci ha lasciato Enzo Jannacci: Andava a Rogoredo, cercava i suoi danée; girava per Rogoredo e vosava come un strascée”, “Cercava i suoi soldi non cercava la droga”, aggiunge Matteo Salvini dal palco improvvisato d

Matteo Salvini e la campagna d'agosto nelle regioni del Sud. Retroscena : così si prepara al voto : E' stato ribattezzato "il giretto estivo al Sud" ma la campagna d'agosto programmata segretamente da Matteo Salvini nelle regioni del meridione è solo l'anticipazione della vera campagna elettorale. Quella per le nuove elezioni politiche. Il leader della Lega, rivela La Repubblica in un Retroscena,

Calcio - proteste per la campagna sessista della Fidelis Andria : è ideata dai comunicatori di Salvini : L'iniziativa per lanciare gli abbonamenti alla squadra di Calcio ideata dall'agenzia che ha seguito le Europee. Il caso sollevato dalla presidente del centro antiviolenza, Patrizia Lomuscio

Lega - incontro segreto a Mosca per finanziare la campagna di Salvini? BuzzFeed pubblica l'audio : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato a Mosca nell'ottobre dello scorso anno e le indiscrezioni su cosa è accaduto in quella manciata di giorni si sono susseguite per settimane, con leader della Lega che aveva sminuito l'inchiesta de L'Espresso sull'incontro segreto tra un fedelissimo di Salvini e alcuni funzionari russi per finanziare in modo illecito la Lega in vista delle elezioni europee di maggio.Ora, però, è BuzzFeed a ...

Lega : Zingaretti - ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda rivelata dal sito on line britannico BuzzFeed News. L'articolo Lega: Zingaretti, ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lega : Zingaretti - ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda rivelata dal sito on line britannico BuzzFeed News. L'articolo Lega: Zingaretti, ‘rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

La campagna europea di Salvini parte in salita : “Così non va bene”, a Bruxelles “comandano sempre gli stessi”, ”è la prova del non rispetto del voto democratico” e anche “i Cinque Stelle sono sempre i soliti”. Matteo Salvini si sfoga con i suoi. Se il M5s ‘festeggia’ per l’elezione di Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza dell’Europarlamento, se Giuseppe Conte è soddisfatto per ...

Di Maio risponde a Di Battista : "Mi sono inca**ato. Salvini? Ha usato i voli di Stato per la campagna elettorale" : C'erano circa 300 persone a Terni per il primo "incontro territoriale" del M5S, al quale ha preso parte anche Luigi Di Maio. L'assemblea, voluta per tornare a porgere l'attenzione nei confronti della base, è durata circa 4 ore ed è terminata con l'intervento dello stesso Capo Politico, che ha replicato alle osservazioni degli attivisti.L'incontro non era aperto alla stampa, ma alcuni giornalisti hanno potuto catturare qualche passaggio del ...