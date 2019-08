Salvini-Di Maio | lite sui social Renzi | «No ad accordicchi segreti» Il leader della

Di Maio : “Ora subito al voto”. Renzi : “Salvini ha paura di me”. E il Pd : “Nessun governo con noi” : Il leader della Lega contestato in Puglia: “A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti quelli che hanno rovinato questa terra”

La Piazza : trullo pronto per Salvini Tutti a Ceglie - con Conte e Di Maio : Dopo il premier Conte e il vicepremier Di Maio anche Matteo Salvini conferma la sua presenza a La Piazza, l'evento di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - brutale sfogo privato contro Luigi Di Maio : "Vedi come glieli taglio" : Poco ore dopo la rottura, già volavano gli stracci. Durissimi attacchi pubblici tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con il primo che anticipava i contatti grillini con Matteo Renzi e il secondo che gli rispondeva dandogli del "giullare". Poi, ci sono gli sfoghi privati. E tra questi, particolarmente

M5S : "Renzi-Di Maio? Salvini - stai vaneggiando - sei un giullare". Leghisti a Roma già lunedì : Matteo Salvini oggi durante una delle conferenze stampa in spiaggia a cui ci ha ormai abituati negli ultimi giorni ha insinuato il sospetto che ci siano in corso trattative per un nuovo governo M5S-PD, nonostante entrambi i partiti abbiano detto di essere assolutamente d'accordo a tornare al più presto al voto. I pentastellati hanno risposto alle insinuazioni del leader della Lega con una nota ufficiale in cui hanno ...

Salvini : «Renzi-Di Maio - toni simili». M5S lo attacca : «Inventa altro - giullare» : Salvini preme per andare al voto subito e teme il ribaltone. «Sento toni simili tra Pd e Di Maio, sarebbe incredibile che ci fosse un governo così», dice da Termoli, dove si...

Alleanza Pd-M5S per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

Di Maio a Salvini coraggio - taglia 345 poltrone e poi votiamo : Di Maio a Salvini: Nessun problema ad andare al voto. Anzi, dopo quel che e' successo ci corriamo alle urne.

M5S : Di Maio-Renzi? Salvini vaneggia : 16.44 "Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto, giullare". Così in un post su Fb il Movimento Cinque Stelle. "Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese", dice la nota. "Salvini sta andando fuori giri:prima fa cadere il governo inventando supercazzole, poi vaneggia di un incontro tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd. ...

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un altra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì. Borsa in rosso - su lo spread. Salvini : inaccettabile un governo Renzi-Di Maio : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Matteo Salvini svela il gioco sporco : "Asse Renzi-Di Maio - un pericolo per la democrazia" : Matteo Salvini interviene nuovamente sulla crisi di governo, l'argomento sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo questa formaz

