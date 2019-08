Salvini beach tour | ingresso 5 rubli | il vicepremier contestato a Policoro

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “party -: 5”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di(Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “parla, l’iva aumenta”.Intanto, fra i numerosi sostenitori diche attendono il leader della Lega e iri vi sono stati piccoli momenti di tensione, soprattutto quando uno dei tre striscioni - quello sui- è stato tolto. Il confronto verbale è acceso.All’arrivo delalcuni manifestanti lo hanno ‘accolto’ cantando Bella Ciao. Una donna ha invece lanciato ...

