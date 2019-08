Salmo stroncato malamente da Luché | ' Musica trash | beat bruttini | non sai fare ritornelli'

(Di sabato 10 agosto 2019) Alta tensione nelle ultime ore ai piani alti del rap game made in Italy. Alcune dichiarazioni dihanno, infatti, dapprima suscitato un acceso dibattito online e, successivamente, la reazione, a dir poco indispettita, di un altro pezzo grosso della scena, ovvero. Il rapper napoletano ha utilizzato parole molto chiare, esprimendo dei giudizi a dir poco severi nei confronti delladi, arrivando ad ipotizzare che quest'ultimo potesse aver oscurato un commento che l'autore di 'Potere' aveva lasciato sulla pagina del rapper sardo. La dichiarazione di superiorità di: 'I migliori album usciti tra il 2018 e il 2019' Nella serata di ierisi è autoproclamato autore dei due dischi migliori della stagione 2018/19, queste le sue parole: "A cinque settimane dalla pubblicazione, MM4 continua ad essere il disco più venduto d'Italia, mentre Playlist, dopo ben nove ...

Dalla Rete Google News

Diregiovani

ROMA – C'era una volta a…Hollywood non è il solito film di Quentin Tarantino, che per il suo nono lavoro in uscita il 18 settembre ha scelto di mettere da parte ...