Rugby | Italia sconfitta dall’Irlanda nel test match di Dublino | gli azzurri si arrendono

Rugby - Test Match estate 2019 : una buona Italia nel primo tempo - l’Irlanda si impone 29-10 : C’è bisogno di Testarsi, di provare gli schemi e di iniziare a giocare contro avversari di livello in vista dell’appuntamento più importante dell’anno: i Mondiali. Arriva una performance buona per metà per l’Italia nel primo Test Match di questa estate 2019: a Dublino gli azzurri escono sconfitti per 29-10 con i padroni di casa irlandesi. Tante assenze, condizione non eccellente per entrambe le compagini, ma almeno per ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Test Match Rugby 2019 in DIRETTA : azzurri a Dublino per tentare l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Sono 26 i precedenti tra azzurri e verdi, con quattro affermazioni del Bel Paese e ventidue irlandesi: l’unica vittoria esterna per la nostra Nazionale è arrivata il 4 gennaio 1997, quando proprio a Dublino, l’Italia si impose per 37-29. Non fu quella la prima affermazione tricolore, ne sono giunte altre tre, tutte in casa. La prima vittoria sui verdi arrivò il 6 maggio 1995 a Treviso ...

Rugby - test match Irlanda-Italia : la formazione degli azzurri - il XV titolare. Budd capitano - rientra Canna - Padovani da 15 : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda nel match in programma sabato 10 agosto (ore 15.00) all’Aviva Stadium di Dublino. Gli azzurri scenderenno in campo nella capitale per disputare il primo test match estivo, partita fondamentale di avvicinamento alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone (l’Italia è inserita nel gruppo con Nuova ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda : Sono il The Rugby Championship e la Pacific Nations Cup i tornei responsabili dei principali cambiamenti del ranking mondiale di Rugby, aggiornato per l’ultima volta lunedì scorso, in attesa dei test match estivi e, soprattutto, della Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri). L’Italia, approfittando della sconfitta di Tonga con ...

Rugby - Test Match 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri per le sfide a Irlanda e Russia. Si preparano i Mondiali : L’Italia è ormai entrata nel vivo della marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazioanle, reduce da due mesi di lavoro a Pergine Valsugana, è pronta per affrontare quattro Test mach in cinque settimane: si incomincia sabato 10 agosto (ore 15.00) a Dublino contro l’Irlanda, si prosegue sette giorni (ore 18.30) dopo contro la Russia a San ...