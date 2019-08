Risultati Premier League | esordio con pari per Moise Kean | clamoroso tonfo del Watford

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019)– Dopo i successi rotondi di Liverpool (4-1 al Norwich) e West Ham (0-5 al West Ham) si sono giocate 4 importanti gare della prima giornata di. A chiudere il sabato sarà Tottenham-Aston Villa, in programma alle 18:30. BOURNEMOUTH-SHEFFIELD UTD (1-1) – Gioca meglio lo Sheffield Utd nel primo tempo. La squadra neopromossa va vicina al gol in più circostanze. Ramsdale salva prima su McGlodrick, poi su Callum Robinson. Al 62′ il Borunemouth passa con il tap-in di Mepham, dopo il tiro di Robinson respinto da Henderson. All’88’ è Billy Sharp, bomber delle serie inferiori inglesi e miglior marcatore di tutti i campionati d’Inghilterra degli ultimi 5 anni, a regalare il pareggio allo Sheffield United. BURNLEY-SOUTHAMPTON (3-0) – Partita molto bella ed equilibrata al Turf Moor. La prima occasione è per ...

