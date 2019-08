Risultati Ligue 1 | colpo grosso del Rennes | ko il Bordeaux

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019)1– Si sono giocate alcune partite valide per la prima giornata della1, sono arrivate indicazioni in vista del proseguo della competizione. Avvio negativo per ilche ha dovuto fare i conti con il ko l’Angers, 3-1 il risultato finale. Pareggio per 1-1 tra Brest e Tolosa,contro del St.Etienne che ha avuto la meglio del Dijon con il risultato di 1-2. Una rete di Morel permette aldi sbancare il campo del Montpellier in una partita molto equilibrata, 0-1 il risultato finale. L’ultimo match ha visto di fronte Nizza e Amiens, 2-1 il risultato grazie alle reti messe a segno da Herelle e Dante.L'articolo1,del: ko ilCalcioWeb.

CalcioWeb : Risultati #Ligue1, colpo grosso del Rennes: ko il Bordeaux - zazoomblog : Risultati Ligue 1 clamorosa sconfitta del Marsiglia: il Reims espugna il Velodrome - #Risultati #Ligue #clamorosa - CalcioWeb : ?? #Risultati #Ligue 1, clamorosa sconfitta del #Marsiglia ko interno contro il #Reims per Villas Boas ?? -