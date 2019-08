Risultati Ligue 1 | clamorosa sconfitta del Marsiglia | il Reims espugna il Velodrome

CalcioWeb : ?? #Risultati #Ligue 1, clamorosa sconfitta del #Marsiglia ko interno contro il #Reims per Villas Boas ?? - Lopinionista : Risultati calcio live 9 agosto: Ligue 1 parte con Monaco – Lione - Fantacalciok : Risultati calcio live 9 agosto: Ligue 1 parte con Monaco – Lione -

(Di sabato 10 agosto 2019)1 – Colpaccio delcheildinella prima giornata di1. Inizia male l’avventura nel massimo campionato francese per l’Olympique di Villas Boas punito dai gol di Boulaye Dia e Hyun-Jun Suk, rispettivamente al 58° e al 90°. Il tecnico portoghese, al 73°, ha fatto debuttare l’argentino ex Boca Juniors, Dario Benedetto.1^ GIORNATA VENERDI’ Monaco – Lione 0-3 SABATO0-2 Dijon – St.Etienne ore 20 Nizza – Amiens Montpellier – Rennes ore 20 Angers – Bordeaux ore 20 Brest – Tolosa ore 20 DOMENICA Lille – Nantes ore 15 Strasburgo – Metz ore 17 Paris SG – Nimes ore 21 CLASSIFICA: Lione,3 punti; Brest, Tolosa, Montpellier, Rennes, Lille, Nantes, Angers, Bordeaux, Strasburgo, Metz, Monaco, Dijon, St.Etienne, ...

Al via anche la Premier League, si gioca in Africa Champions League e Confederation Cup. Nella notte si è giocato in Colombia ed Ecuador.