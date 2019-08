Rimini | 10 ristoranti per provare la cucina romagnola

Fonte : vanityfair

(Di sabato 10 agosto 2019) Ro’ e Buni’Molo 22Due come noi bistrotRistorante Gastronomia Dalla PecciAl vecchio campanileSquadraniI crinaliBar IldeGino il MattoIl PortolottoSe ci fosse una capitale dei sorrisi, quella città dovrebbe essere(e la Romagna in generale). Sì, perché in questa terra nota a molti per la vita notturna, ciò che in realtà seduce è il calore dei suoi abitanti. In Romagna la gentilezza sembra scritta nel DNA delle persone, o per lo meno di quelle che si dedicano all’ospitalità e alla ristorazione. Succede così che la cuoca di un locale romagnolo, la risto-gastronomia dalla Pecci – locale di Riccione con pochi fronzoli ma tanta sostanza – venga al tavolo per scusarsi perché è finito il piatto ordinato. E per rimediare a questo “peccato mortale”, al tavolo viene portato un primo in più. Offerto. Cose dell’altro mondo, insomma. E al Playa Tamarindo di Viserba, uno ...

MangiareSG : Fabiana commenta Rossopomodoro - Rimini a Rimini - MangiareSG : Robi e Moki commenta Sirena a Rimini - MangiareSG : Denny e Cri commenta Sirena a Rimini -