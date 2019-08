Red Bull Ring mette le ali a Marquez | pole supersonica in Austria | Valentino Rossi solo

Scoppia il motore di una moto al Red Bull Ring : incendio e paura nel paddock : paura nel paddock del Red Bull Ring, sede delle gare di motoGp e motoE del weekend: Scoppia il motore della moto elettrica di Niki Tuuli che dà vita ad un pericoloso incendio Momenti di panico nel paddock del Red Bull Ring, circuito sede delle gare di motoGp e motoE del weekend. Proprio una moto appartenente alla classe elettrica, quella di Niki Tuuli, vincitore del primo Gp versione E, ha preso fuoco a causa dello scoppio della batteria ...

F1 - clamorosa voce dall’Inghilterra : Sebastian Vettel in Red Bull dal 2020? Ferrari con Leclerc e Ricciardo : Il Mondiale di Formula Uno si sta godendo le vacanze estive e tornerà protagonista soltanto a fine agosto col GP del Belgio che precede l’appuntamento di Monza, in questo periodo continuano a rincorrersi le voci di mercato e si parla della possibile rivoluzione sulla griglia di partenza della prossima stagione. All’inizio di questa settimana è stato ufficializzato definitivamente che Max Verstappen non abbandonerà la Red Bull per il ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Austria 2019 : “Vogliamo il poker al Red Bull Ring - Marquez non è troppo lontano…” : Andrea Dovizioso arriva al Red Bull Ring carico di aspettative e voglia di tornare a primeggiare, dopo alcune gare nelle quali le occasioni per brillare hanno scarseggiato. L’occasione del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP è di quelle da non lasciarsi sfuggire, dato che sulla pista incastonata nei monti della Stiria la Ducati ha sempre vinto da quando è tornata in calendario, ovvero dal campionato 2016. Il primo commento del ...

Marko : “Verstappen resta alla Red Bull” : Helmut Marko ha confermato che Max Verstappen resterà alla Red Bull nel 2020. L’olandese aveva già un contratto oltre questa stagione, ma negli ultimi tempi circolava l’ipotesi di un suo passaggio alla Mercedes grazie a una clausola d’uscita legata alle prestazioni. Clausola che scadeva proprio domenica scorsa e che avrebbe consentito a Verstappen di andarsene […] L'articolo Marko: “Verstappen resta alla Red ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora sei la terza forza dietro Mercedes e Red Bull. Lo sviluppo non ha funzionato - Spa e Monza non possono bastare : 61 e 65. No, non sono numeri da giocare sulla ruota di Roma o Firenze, ma su quella di Maranello. E non si tratta di qualcosa di positivo o che possa portare una vincita (visto che siamo in piena febbre da Superenalotto) ma sono un vero e proprio campanello d’allarme. Si trattano, infatti, dei distacchi in secondi accusati a Budapest rispettivamente da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Lewis Hamilton. Solo per un puro ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Sarà una gara interessante al Red Bull Ring” : 6 successi stagionali, 76 vittorie in carriera e ottavo centro iridato vicino. Marc Marquez, sulle ali dell’entusiasmo, si proietta al prossimo weekend di gara della MotoGP, in programma dal 9 all’11 agosto, sulla pista Austriaca di Spielberg. Il centauro iberico della Honda, nell’ultima uscita Brno (Repubblica Ceca), impostando una corsa di pura prestazione, ha fatto valere la legge del più forte, piegando un coriaceo Andrea ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Valentino Rossi parte per il Red Bull Ring con la speranza di avere buone risposte : Se i quattro Gran Premi prima delle vacanze avevano mostrato una delle peggiori versioni del binomio Valentino Rossi-Yamaha con tre cadute consecutive e uno scialbo ottavo posto al SachsenRing, il rientro in pista di Brno non è che abbia fatto stappare casse di champagne al campione di Tavullia. Un sesto posto sulla pista ceca è risultato il classico brodino, per un pilota che, invece, voleva e sperava in una scossa. Se il Gran Premio di ...

F1 - aerodinamica - sviluppo e galleria del vento : problemi atavici da 10 anni per la Ferrari. E ora anche la Red Bull è davanti : Nel mondo della Formula Uno spesso le cose cambiano rapidamente, anche in un’era di dominio assoluto come quella attuale della Mercedes. Da un campionato all’altro equilibri e caratteristiche possono mutare in maniera radicale. In una stagione una monoposto può eccellere con una determinata gomma o su un particolare tracciato. Dodici mesi dopo, invece, tutto potrebbe essere ribaltato completamente. anche nel caso della Ferrari molti ...

MotoGp – Si torna subito in pista - domenica si corre al Red Bull Ring : ORARI e DIRETTE TV del Gp d’Austria : Si torna subito in pista: il programma dettagliato del Gp d’Austria, ecco dove e quando seguirlo Un importante back to back, per i piloti della MotoGp: appena rientrati dalle vacanze i campioni delle quattro ruote si trovano a trascorrere parecchio tempo in pista. Dopo la gara di ieri in Repubblica Ceca, vinta da Marc Marquez, i piloti saranno di nuovo in pista oggi per un’importante giornata di test, a seguito del quale ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Non temo la rimonta Red Bull - serve essere costanti” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019 con una condotta di gara impeccabile, ha stravolto la propria strategia per cercare di battere Max Verstappen e ci è riuscito grazie a un sorpasso micidiale a quattro giri dal termine dopo aver recuperato una ventina di secondi sull’alfiere della Red Bull. Il pilota della Mercedes si è comportato da vero Campione del Mondo, è tornato al successo dopo la battuta d’arresto in Germania e ha ...

Max Verstappen - della Red Bull - partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1 : Max Verstappen, della Red Bull, partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dietro di lui partiranno i due piloti Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, seguiti a loro volta dai piloti della Ferrari Charles Leclerc e

Prima - storica - pole position per Max Verstappen : la Red Bull vola in Ungheria - si infiamma il weekend di Budapest! : Max Verstappen si prende la Prima pole position della carriera: il giovane pilota della Red Bull chiude le qualifiche del Gp d’Ungheria al primo posto, davanti a Bottas ed Hamilton Ultima tappa Prima della sosta estiva, con un buon risultato si andrà in vacanza con il sorriso, con una brutta prestazione sarà una pausa lunga, preda di dubbi e incertezze. Per evitare questa spiacevole condizione, ai piloti di F1 è toccato far bene già ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Red Bull a caccia di Mercedes nelle qualifiche. Le Ferrari alla prova del nove : Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2019 è stato pesantemente influenzato dalle condizioni atmosferiche, con tutti i piloti che non hanno avuto la possibilità di effettuare molti giri puliti e raccogliere dati utili ai fini di mettere a punto la vettura sia per la qualifica che per la gara. Il sabato che ci attende sarà quindi ricchissimo di incognite e di carte tutte da svelare. Le FP3 che scatteranno a mezzogiorno saranno un ...