Real Madrid | Zidane | “La Roma si è rinforzata | farà una grande stagione”

Real Madrid - un super gol di Hazard stende il Salisburgo [VIDEO] : Vittoria di misura per il Real Madrid nell’amichevole giocata sul campo del Salisburgo. Alla Red Bull Arena Zinedine Zidane schiera un 3-4-2-1 con Isco e Hazard alle spalle di Benzema. Il Salisburgo parte forte sul piano del ritmo, ma la prima occasione è di marca Blancos: al 13′ Benzema si vede neutralizzare la conclusione dal portiere avversario Stankovic. Il vantaggio del Real arriva però al 19′, con il primo gol ...

Real Madrid : Modric - James Rodriguez e Bale esclusi dall'amichevole col Salisburgo : Il Real Madrid ha avuto un'estate con molti investimenti, acquistando campioni del calibro di Eden Hazard, Luka Jovic e Ferland Mendy, mentre sono stati ceduti vari giocatori che non rientravano più nei piani di Zidane. Finora diversi club di Serie A hanno messo gli occhi sui giocatori madrileni: il Napoli è fortemente interessato al colombiano James Rodriguez, il Milan ha mostrato interesse per il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter era ...

Milan - sogno-Luka Modric : il Real Madrid non lo convoca - altro contatto social. Si fa l'affare impossibile? : E i tifosi del Milan adesso sognano davvero. Già, perché Luka Modric non è stato convocato dal Real Madrid per l'amichevole di oggi, mercoledì 7 agosto, con il Salisburgo. Ufficialmente, per un affaticamento muscolare che avrebbe colpito il Pallone d'oro 2018. Ma solo poche ore fa, l'ultimo contatto

Roma - l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 : Dove vedere Roma Real Madrid – Amichevole di alto livello per la Roma, che domenica 11 agosto affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico: la prima gara per i giallorossi in casa, e nell’occasione la squadra sarà presentata ufficialmente ai tifosi. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già […] L'articolo Roma, l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 è stato ...

Real Madrid - Bale resta in uscita : il Bayern Monaco sulle tracce del gallese : C’è una pista tedesca per Gareth Bale. Il gallese continua ad essere fuori dai programmi del Real Madrid e negli ultimi giorni sulle sue tracce si è messo il Bayern Monaco. Lo rivela ‘As’, sottolineando come i rapporti tra i Blancos e il club bavarese siano eccellenti. Si potrebbe ripetere un’operazione in stile James Rodriguez, con un prestito molto oneroso e un diritto di riscatto alto. A giocare un ruolo ...

El Paìs : il Real Madrid non regalerà James : Mancano tre giorni ormai alla chiusura del mercato inglese. Settantadue ore per portare Pogba al Real Madrid. Zidane lo vuole, vuole lui e il centrocampista dell’Ajax Van de Beek. Anche i Blancos devono vendere, alleggerirsi. In cima alla lista ci sono Bale e James Rodriguez. Scrive El Paìs che la situazione del colombiano non è cambiata, che l’interesse del Napoli c’è, è rimasto immutato. Così come, però, è rimasta immutata ...

As : Il Bayern chiede in prestito Bale al Real Madrid : Potrebbe tornare sul mercato Gareth Bale. Il calciatore è tra gli epurati di Zidane insieme a James Rodriguez, ma finora d oggi il Real Madrid non è riuscito a piazzare i suoi gioielli. Per Bale è sfumata la possibilità Cina a causa della famiglia e adesso si aprirebbero per lui le porte della Germania. Secondo quanto riporta As il Bayern Monaco, che segue da tempo il calciatore, sarebbe interessato ad un prestito come fatto in passato con James ...

As : “Pibe” Valderrama a James “vattene dal Real Madrid” : “Pibe” Valderrama uno dei migliori giocatori nella storia del calcio colombiano, ha parlato ai microfoni di Blu Radio esprimendo la sua opinione sul caso James Rodriguez. Lo riporta As, che siega la posizione dello storico”10″ della nazionale colombiana che ha suggerito a James di lasciare il Real Madrid poiché non avrà occasioni di giocare e mettersi in evidenza dal momento che Zidane non lo ama. “Che parta per ...

Calciomercato - le ultime : anche Mandzukic verso lo United - il Real Madrid ad un passo da Van de Beek : Si avvicina un altro grande colpo in casa Real Madrid, si tratta di Donny Van de Beek, ‘stella’ dell’Ajax, operazione da 70 milioni di euro più bonus. Altra cessione dolorosa per il club olandese dopo quelle di de Jong e de Ligt, arrivano le indicazioni dell’allenatore Ten Hag: “vorrei che non lo perdessimo – ha detto alla vigilia della prima partita del campionato olandese 2019-’20, contro il ...

Marca – Real Madrid accelerata per Van de Beek : accordo col calciatore. Ancora meno spazi per James - Napoli in agguato : Il Real Madrid accelera per Van de Beek Secondo Marca il Real Madrid starebbe accelerando le operazioni per l’acquisto di Donny Van de Beek, dall’Ajax. Calciomercato Napoli – come riporta l’edizione online di Marca, Il Real Madrid ha trovato un accordo contrattuale con il centrocampista olandese dell’Ajax Donny Van de Beek per la prossima stagione. Rimane da trovare un accordo tra il Real Madrid ed il club ...

Real Madrid – Bale gioca a golf - Zidane sincero : “comportamento poco professionale? Ecco cosa penso” : Zidane non si sbilancia dopo i rumors su Bale: le parole del tecnico del Real Madrid Sembra non terminare la diatriba tra Gareth Bale ed Zinedine Zidane: il tecnico francese del Real Madrid ha dichiarato di non voler più coinvolgere nel suo progetto il calciatore inglese, il cui agente poi non le ha mandate a dire all’allenatore della squadra spagnola. Dopo il gol segnato da Bale nella partita di ICC contro l’Arsenal e la ...

Bale-Real Madrid - alta tensione : le rivelazioni della stampa spagnola : Rottura definitiva tra Bale e l’allenatore Zinedine Zidane, nelle ultime ore sono arrivate rivelazioni da parte della stampa spagnola, il gallese è stato ‘beccato’ a giocare a golf a Boadilla, vicino Madrid, mentre la sua squadra perdeva l’ennesima amichevole pre-stagionale. Ecco le dichiarazioni del tecnico francese: “spero che si sia allenato li’, noi siamo qui e pensiamo alla squadra – ha detto ...

Amichevoli internazionali - Benzema trascina il Real Madrid : il Liverpool si riscatta [FOTO] : Si sono giocate due partite di lusso in campo internazionale. Vittoria per il Real Madrid che ha superato il l Fenerbahce 5-3 a Monaco di Baviera nel match valido per l’Audi Cup. Per la squadra di Zinedine Zidane a segno Benzema, autore di una tripletta, Nacho e Mariano. Le reti dei turchi sono state siglate da Rodrigues, che ha sbloccato il match, Dirar e Tufan. Torna a sorridere il Liverpool dopo la pesante sconfitta contro il ...