RAPPORTO IPCC La sfida dei cambiamenti climatici arriva alla produzione del cibo

RAPPORTO IPCC - FAO : “Migliore gestione della terra per affrontare il cambiamento climatico - tutelare la sicurezza alimentare e conservare la biodiversità” : La FAO accoglie con favore il Rapporto speciale dell’IPCC pubblicato oggi, che fornisce un resoconto crudo ed esauriente dei danni arrecati al nostro pianeta, evidenziando come pratiche agricole non sostenibili possano trasformare la terra da alleata in nemica quando si parla di cambiamento climatico e proponendo soluzioni praticabili per ridurre o invertire la marcia di questi trend negativi. Il Rapporto analizza questioni che sono di ...

Cambiamenti climatici - RAPPORTO IPCC : “Mezzo miliardo di persone in zone a rischio desertificazione - aumento di incendi nel Mediterraneo” : Nel mondo, la disponibilità di cibo e acqua potabile rischia di diminuire con l’aumento e la frequenza degli eventi climatici estremi. L’allarme arriva dal nuovo rapporto dell’IPCC, il gruppo intergovernativo dell’Onu sul cambiamento climatico, che oggi ha diffuso alcune stime per il 2050. Preoccupante la situazione relativa alle risorse idriche: già mezzo miliardo di persone vivono in zone a rischio desertificazione. Gli ...

Cambiamenti climatici e RAPPORTO IPCC - Enea : “Scenario allarmante - nel Mediterraneo temperature medie a 1 - 4°C - sfiorato il limite della COP 21? : “Il rapporto dell’IPCC presentato oggi delinea uno scenario molto allarmante, in particolare perché le temperature medie nell’area del Mediterraneo hanno già raggiunto gli 1,4°C, superando l’aumento medio globale di 1°C e arrivando a sfiorare la soglia limite degli 1,5°C indicata a Parigi alla COP21. È una situazione ad alto rischio che continua ad aggravarsi“, afferma Gianmaria Sannino, climatologo dell’Enea ...

RAPPORTO IPCCP : “L’Agro-ecologica va messa al centro della lotta contro i cambiamenti climatici” : Nel Rapporto pubblicato oggi, l’IPCC fornisce un Rapporto sulla complessa relazione tra cambiamento climatico e uso del suolo, in particolare per quanto riguarda l’agricoltura. In effetti, i sistemi agroalimentari sono direttamente e indirettamente responsabili di quasi 1/4 delle emissioni di gas a effetto serra. Ma l’agricoltura soffre anche degli effetti dei cambiamenti climatici. Questo in particolare è il caso ...

Clima - il ministro Costa : “Il RAPPORTO IPCC ci impone di agire adesso per tutelare gli ecosistemi” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta il Rapporto Ipcc “Cambiamento Climatico e territorio” rilasciato oggi a Ginevra e, in una nota, sottolinea: “Il quadro descritto oggi dal Rapporto speciale dell’Ipcc, che completa il grave scenario descritto dal precedente Rapporto del 2018 che prevedeva l’aumento di 1,5 gradi dai livelli pre industriali, aggiungendo informazioni dettagliate sulle questioni ...

RAPPORTO IPCC - WWF : “E’ urgente un cambiamento radicale nel nostro uso del territorio” : “Il modo in cui attualmente utilizziamo il suolo contribuisce in modo determinante ai cambiamenti climatici e sottopone i sistemi terrestri, da cui dipendono l’uomo e la natura, a uno sfruttamento insostenibile: è quanto emerge dal nuovo autorevole Rapporto IPCC presentato oggi a Ginevra. Il Rapporto speciale del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici esplora le relazioni tra clima, popolazione e suolo in un pianeta ...

Clima - RAPPORTO IPCC : i punti essenziali - domande e risposte : Alto rischio siccità, incendi, scongelamento del permafrost e insicurezza alimentare: ecco cosa ci aspetta secondo gli scienziati dell’IPCC, l’Intergovernmental Panel on Climate Change, ovvero il braccio scientifico dell’Onu che si occupa di cambiamenti Climatici. Dal periodo preindustriale, denuncia lo studio, la temperatura sulle terre emerse del nostro pianeta è aumentata di 1,53 gradi centigradi. Il Rapporto dell’IPCC ...

Clima - RAPPORTO IPCC : è necessario “proteggere le foreste e riformare il sistema agro-alimentare” : Proteggere le foreste e proporre un nuovo paradigma per il sistema agro–alimentare: secondo il nuovo Rapporto dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) sui cambiamenti Climatici e l’uso del suolo, sono queste le soluzioni alla crisi Climatica ed ecologica che stiamo affrontando. «Il suolo e la biodiversità stanno soffrendo una pressione enorme a causa dell’aumento della deforestazione in Amazzonia e degli incendi che ...