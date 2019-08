Quota 100 | report dei Consulenti del lavoro | “Solo un giovane assunto ogni tre pensionati”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Approvata lo scorso marzo insieme al reddito di cittadinanza,100 non sembra aver raggiunto per ora il suo obiettivo. Le politiche di pensionamento anticipato fortemente volute dalla Lega e da Matteo Salvini non si traducono necessariamente in maggiore occupazione giovanile. In un mercato delrigido e poco flessibile come quello italiano, infatti, il ricambio generazionale avviene solo per lavori poco qualificati, mentre resta più difficile per quelli più qualificati. È la fotografia – come riporta l’Ansa – scattata da un rapporto deidel, che avverte anche come negli ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. Nel 2019, secondo i, solo untre pensionati entrerà nel mondo del. L’opportunità di andare in pensione raggiunti i 62 anni, con 38 anni di contributi – con un costo ...

repubblica : Quota 100, rischio flop per l'occupazione. Un nuovo assunto ogni tre pensionati [news aggiornata alle 09:18] - BI_Italia : Per non doversi rimangiare le promesse fatte, #Salvini ha abbandonato la nave - LaStampa : C’è l’ipotesi di esternalizzare i servizi, ma anche di riaprire una vecchia graduatoria con quaranta giovani pronti… -