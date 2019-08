Quanti e quali governi italiani sono caduti per una crisi parlamentare?

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) Il 9 agosto, la Lega di Matteo Salvini ha ufficialmente formalizzato ladi governo, decidendo di presentare in Senato una mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma di che cosa stiamo parlando?con unadi questo tipo? Andiamo a vedere meglio la situazione. Che cos'è il voto di sfiducia Per formalizzare a tutti gli effetti ladi governo, esclusa l'ipotesi dimissioni spontanee del presidente del Consiglio, serve un “voto di fiducia (o sfiducia)”. Questo voto ha il suo fondamento nell'articolo 94 della Costituzione, che dice: «Il governo deve avere la fiducia delle due Camere», che può essere accordata o revocata «mediante mozione motivata e votata per appello nominale». Ricordiamo che a inizio legislatura il governo Conte ha ottenuto la fiducia dal Senato il 5 giugno 2018, e dalla Camera ...

