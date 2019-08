Principe Andrea | nuove accuse per il figlio della regina Elisabetta | “Eravamo con lui e

Nuove accuse per il Principe Andrea : Mi ha toccato il seno a casa di Epstein : Spuntano nuovi guai per il principe Andrea, il cui nome era già nella lista degli amici del pedofilo Jeffrey Epstein. Ora una donna lo accusa di essere stata toccata impropriamente proprio a casa del finanziere nel 2001. Nuovi guai all’orizzonte per il principe Andrea d’Inghilterra. Il mese scorso, a seguito dell’arresto del finanziere Jeffrey Epstein per traffico di minorenni, parecchi nomi di uomini noti sono spuntati dai documenti ...