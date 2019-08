PRIMAVERA – Amichevole Napoli-Ladispoli sospesa per rissa

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 10 agosto 2019), categoria, finita in. Finisce anticipatamente, a causa di una furibonda, l’tra, disputata in quel di Rivisondoli. I FATTI – Verso la metà del secondo tempo, poco dopo il rigore messo a segno dalche aveva portato i ragazzi di Baronio sul 2-0, Manzi subisce un fallo e reagisce schiaffeggiando l’avversario, Di Mario. Quest’ultimo ha reagito sferrando un pugno all’avversario. Sono seguiti momenti concitati durante i quali si e’ cercato di sedare la, con compagni e allenatori impegnati a separare i protagonisti. Avvisaglie, con scontri di gioco duri e reazioni eccessive, c’erano state già nel primo tempo. L’allenatore Baronio ha poi invitato i suoi giocatori ad allontanarsi, suggerendo la fine anticipata della partita poi ufficializzata dall’arbitro. Il direttore ...

