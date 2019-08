Prende il sole nudo Multato con sanzione da 3000 euro

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Mathieu Van der Poel sempre più padrone. Pauline Ferrand Prevot vince - Jolanda Neff si Prende la leadership : Oramai è andata in archivio anche la quinta prova di Coppa del Mondo di MTB, la tappa italiana che questo weekend ha illuminato la Val di Sole e in particolar modo lo spettacolare percorso di Commezzadura, in provincia di Trento. Dopo lo short track vissuto sotto la pioggia, finalmente il Sole ha reso ancor più viva questa prova intercontinentale conquistata dal fenomeno Mathieu Van der Poel e dalla rinata Pauline Ferrand Prevot. Oramai non ...

Un posto al sole anticipazioni : SERENA e LEONARDO - lei Prende una decisione : Grazie anche ad un articolo di anticipazioni uscito a inizio estate sulla stampa cartacea, è da un po’ di tempo che ci si aspettava uno sviluppo “interessante” (diciamo così) dalla presenza a Un posto al sole del personaggio di LEONARDO Arena (Erik Tonelli). Ebbene, un po’ a sorpresa lo sviluppo interessante è stato servito nella puntata a cui abbiamo assistito venerdì scorso: il nuovo arrivato, in un momento in cui si ...

Abbronzatura - i medici elencano i pericoli : cosa fare per Prendere il sole senza rovinarsi la salute : Arriva l'estate e, per i più fortunati, anche il periodo delle ferie con le tanto attese vacanze. Ma quando si parla di tintarella sulle spiagge ed esposizione al sole, come sempre è fondamentale il tema della prevenzione. Ecco i consigli della dottoressa Maria Teresa Baldini medico chirurgo special

Parma - morsa dal ragno violino mentre Prende il sole : 28enne finisce in ospedale : Con la bella stagione si torna a parlare del ragno violino, uno tra gli esemplari più pericolosi di aracnidi presenti nel nostro territorio, che da qualche anno, viste le condizioni ambientali e climatiche favorevoli, sembra essersi ulteriormente diffuso. Infatti a Collecchio, in provincia di Parma, si è registrato un nuovo caso che ha fatto temere il peggio: una giovane di 28 anni è stata morsa mentre era in giardino a prendere il sole. Come ha ...

Padova - malore mentre Prende il sole in terrazza : Franco ucciso a 58 anni dal caldo killer : Franco Panfili, 58 anni di Padova, è l'ultima vittima del caldo record che sta travolgendo l'Italia negli ultimi giorni: l'uomo, operaio in una ditta di Curtarolo, era andato a prendere un po' di sole sulla terrazza di casa dopo pranzo quando ha avuto un malore. Quando la sorella è andata a svegliarlo pensando che dormisse non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Prende il sole in bikini! Turista multata a Venezia : Una ragazza canadese è stata sorpresa dalla Polizia mentre Prendeva il sole in costume da bagno. Scattano le prime misure per tutelare il decoro urbano. Chi non rispetta il decoro urbano sarà punito. Lo aveva annunciato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e ora arrivano i primi provvedimenti.-- Una Turista canadese di 23 anni dovrà pagare una multa di 250 euro per aver preso il sole in costume da bagno in un parco pubblico. La ...

Prende il sole senza crema solare - scopre di avere un cancro alla pelle : “Mettete la protezione” : La 35enne francese Laure Seguy ha scoperto di avere un tumore alla pelle, molto probabilmente innescato dalle troppe ore trascorse sotto il sole senza usare la crema solare. Ha voluto raccontare la sua storia e mostrare le proprie cicatrice per far intuire i rischi di un comportamento simile.Continua a leggere