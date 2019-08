Premier League | il razzismo è social! La rabbia di Troy Deeney | “mi chiamano ‘scimmia’

Risultati Premier League - il Tottenham ribalta l’Aston Villa : esordio ok [FOTO] : Risultati Premier League – L’avvio di Premier League è stato entusiasmante, la stagione è iniziata e le prime partite hanno regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Tottenham, gli Spurs sono reduci soprattutto da una Champions League impressionante ed adesso hanno intenzione di alzare l’asticella anche in campionato. L’avvio però non è ...

Premier League - goleada del Manchester City contro il West Ham : i tifosi degli Hammers la prendono con ironia : Il Manchester City passeggia sul West Ham e conclude la partita con un secco 5-0. In Gol Gabriel Jesus, Sterling con una tripletta intervallata da Aguero su rigore. Gli Hammers, che hanno messo a segno una dispendiosa campagna acquisti, non sono riusciti a tenere testa ai Citizens e sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Il solito vecchio West Ham”, scrive un utente. “Bello vedere come pagano tutte queste spese ...

Risultati Premier League - esordio con pari per Moise Kean : clamoroso tonfo del Watford : Risultati Premier League – Dopo i successi rotondi di Liverpool (4-1 al Norwich) e West Ham (0-5 al West Ham) si sono giocate 4 importanti gare della prima giornata di Premier League. A chiudere il sabato sarà Tottenham-Aston Villa, in programma alle 18:30. BOURNEMOUTH-SHEFFIELD UTD (1-1) – Gioca meglio lo Sheffield Utd nel primo tempo. La squadra neopromossa va vicina al gol in più circostanze. Ramsdale salva prima su ...

Premier League - il Manchester City annienta il West Ham : Guardiola risponde subito a Klopp : I citizens asfaltano senza problemi il West Ham, vincendo 5-0 in trasferta e rispondendo al 4-1 di ieri del Liverpool Il Liverpool chiama e il Manchester City risponde, gli uomini di Guardiola infatti asfaltano 5-o il West Ham nella prima giornata della nuova Premier League. Debutto semplice per i citizens, che passano subito in vantaggio con Gabriel Jesus, che sblocca il risultato dopo venticinque minuti di gioco. Per gustarsi il ...

Premier League - il Liverpool chiama il Manchester City risponde : 0-5 della squadra di Guardiola al West Ham : Il Manchester City inizia la sua Premier League dilagando contro il West Ham. A Londra finisce 0-5. Partenza su ritmi blandi. Il West Ham è più intraprendente nei primi minuti e tenta qualche sortita offensiva senza riuscire però a rendersi pericoloso dalle parti di Ederson. La prima buona occasione arriva al 9′ ed è per il City: Mahrez calcia da fuori area, ma Fabianski si allunga e manda in corner. Il Manchester City cresce e ...

Premier League - Liverpool a valanga sul Norwich : 4-1 all’esordio [FOTO] : Premier League – Ottimo esordio per il Liverpool che si sbarazza facilmente del neopromosso Norwich. Finisce 4-1. La prima occasione è per i Canaries con Stiepermann al 4′, ma il tedesco spara alto. Al 7′ è il Liverpool a passare con l’autogol di Hanley, che infila la propria porta su un cross di Origi. Il Norwich è coraggioso e ci prova ancora con Stiepermann ma la mira è ancora una volta imprecisa. Il Liverpool, ...

Premier League - il Liverpool parte con un poker : pratica Norwich archiviata già nel primo tempo : Quattro reti segnate tutte nel primo tempo per i Reds, che non lasciano scampo al Norwich al debutto nella nuova stagione di Premier League Il Liverpool comincia alla grande la nuova stagione di Premier League, la squadra di Klopp stende senza problemi il Norwich chiudendo la pratica già dopo quarantacinque minuti. I padroni di casa passano in vantaggio dopo sette minuti grazie all’autorete di Hanley, seguita prima del ventesimo dal ...

Premier League - il primo gol della nuova stagione è un’autorete [VIDEO] : Gara inaugurale della Premier League 2019-2020 tra Liverpool e Norwich. Il primo gol della stagione inglese arriva dopo soli 7′ con la goffa autorete di Hanley che infila la sua porta, regalando il vantaggio ai Reds. Azione personale di Origi, cross dalla sinistra e maldestra deviazione del difensore scozzese nella propria porta. Al 19′ Salah ha raddoppiato con un preciso sinistro. Partita in discesa per la squadra di Klopp. In ...

Premier League - l’Arsenal debutta contro il Newcastle : Ozil e Kolasinac non convocati per motivi di… sicurezza : I Gunners hanno fatto sapere che i due giocatori non prenderanno parte al match con i Magpies per motivi di sicurezza Mesut Ozil e Sead Kolasinac non parteciperanno al match tra Arsenal e Newcastle, in programma nella prima giornata di Premier League. I due giocatori non sono stati convocati da Unai Emery per motivi di sicurezza, visto il loro coinvolgimento nell’aggressione avvenuta lo scorso 25 luglio. Due malviventi avevano ...

Che goduria - ricomincia la Premier League : Non lo so che cosa dicono le previsioni dei big data sul campionato inglese che incomincia questo weekend, e sinceramente me ne fotto: sono di quelli che ancora si illudono che una mezza sega possa diventare un fenomeno se inserito nella squadra giusta al momento giusto e che alla lunga la testa con

E’ la Premier League il campionato più ricco - poi la Liga : E’ giunto il momento dell’inizio della Premier League, sarà ancora una volta duello tra Manchester City e Liverpool, lo confermano i valori di mercato delle due squadre, pubblicati dal portale specializzato Transfermarkt. La squadra di Guardiola ha raggiunto un valore della rosa pari a 1,29 miliardi di euro, Reds fermi a quota 1,07 miliardi, i campioni d’Europa in carica possono però contare sul calciatore con la più ...

Premier League al via - la denuncia : “alcuni dipendenti sono malpagati” : Si avvicina l’inizio della Premier League e nelle ultime ore è arrivata una denuncia dell’ente benefico Citizens Uk: addetti alle pulizie, guardie di sicurezza e addetti alla ristorazione non guadagnano abbastanza ed è stato chiesto di aumentare le paghe del personale, l’accusa è di aver perso il contatto con “le vite e le battaglie dei lavoratori”. Secondo quanto riportato dalla BBC, Citizens Uk rileva che ...

Torna la Premier League : 215 partite live in esclusiva su Sky : L’attesa è finita, “Premier is back”: stasera Torna la Premier League inglese, che in Italia sarà possibile seguire in esclusiva su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Football. 215 partite, fino a 6 match in onda per ogni turno, con il classico “Monday Night” del lunedì, il confermato “Friday Night” del venerdì e […] L'articolo Torna la Premier League: 215 partite live in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Stasera debutto in Premier League per la Var : Questa sera, in occasione di Liverpool-Norwich, ci sarà il debutto in Premier Ligue della Var. E’ l’ultimo campionato continentale top in ordine cronologico ad affidarsi alla tecnologia in aiuto degli arbitri. Dopo Italia, Germania, Francia e Spagna. Lo racconta La Stampa. La Var sarà consultabile per errori gravi o situazioni non viste su gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità. In 18 dei 20 stadi interessati dalla ...