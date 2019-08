Plusvalenze Ecco perché la Juve vuole vendere Dybala e l’Inter mira a piazzare Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Per valutare la salute finanziaria di un club, scrive Milano Finanza, bisogna guardare il rapporto tra il costo della rosa e i ricavi attesi. Dove per valore della rosa si intende la somma degli stipendi lordi, degli ammortamenti e il costo dei giocatori arrivati in prestito. Il rapporto deve essere compreso tra il 50 ed il 70%. Se la percentuale sale oltre il 70% bisogna prima. Per realizzaree ridurre i costi del personale.un club come lantus, dopo essersi assicurata de Ligt, sta cercando diPaulo. Incurante del malcontento scatenatosi tra i tifosi bianconeri. Secondo le stime di Banca Imi, nell’esercizio 2019/20 la, al netto delle, dovrebbe avere ricavi di circa 500 milioni. In crescita rispetto ai 460 milioni circa stimati per il 2018-2019. Dopo le prime operazioni (compresa la plusvalenza da 28,2 milioni ...

