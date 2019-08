Perché i chip sono il tallone dell’Achille del dominio tech della Cina

Fonte : wired

(Di sabato 10 agosto 2019) Il presidenteXi Jinping spinge per l’autonomia nel settore dei(foto: Getty Images, elaborazioe: Wired.it) Nel braccio di ferro commerciale con la, gli Stati Uniti hanno spesso giocato il divieto di vendereai campioni tecnologici del Dragone. È la carta che la Casa Bianca ha calato, per esempio, contro Zte e Huawei nella corsa al 5G, il nuovo standard di telecomunicazioni di cui Pechino ha il primato globale. E ogni volta che Washington ha tagliato le forniture di semiconduttori, la fortezza high-cinese ha iniziato a tremare dalle fondamenta.se è fuori discussione il vantaggio che il gigante asiatico ha accumulato nelle innovazioni più all’avanguardia, come intelligenza artificiale, reti di quinta generazione, riconoscimento facciale e macchine a guida autonoma, nella tecnologia di base, senza la quale le conquiste del futuro non si ...

