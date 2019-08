Pensioni flessibili e Quota 100 | il ricambio generazionale c' è solo in un caso su tre

Pensioni flessibili - Forza Italia all'attacco di Quota 100 : per Caon è una 'doppia spesa' : Prosegue la discussione politica sulle nuove Pensioni flessibili, ed in particolare sull'opzione della Quota 100. Il meccanismo di prepensionamento introdotto come sperimentazione triennale con la legge di bilancio 2019 consente infatti l'uscita dal lavoro a condizioni molto specifiche, ovvero l'aver maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (in quest'ultimo caso si tratta dei versamenti minimi anche per chi possiede un'età ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : la misura resta valida fino al 2021 : Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 rappresentano uno dei provvedimenti chiave del governo giallo-verde in merito alla flessibilizzazione del comparto previdenziale. La natura sperimentale della prestazione prevede in ogni caso la prosecuzione della misura almeno fino al 2021, visto che l'obiettivo dichiarato è quello di superare la legge Fornero (l'attesa alla sua conclusione è per il contestuale avvio della Quota 41 per tutti i lavoratori ...

Pensioni flessibili e Q100 - Durigon su coperture : 'Troveremo una soluzione' : Torna a riaccendersi il dibattito sulla riforma previdenziale e sulle coperture destinate a garantire gli interventi governativi di flessibilizzazione nell'accesso all'Inps. A chiarire la posizione dell'esecutivo in merito alla Quota 100 e agli altri provvedimenti in corso d'approvazione è stato il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon durante la propria partecipazione alla trasmissione televisiva "In Onda" del canale La7. Dal governo si ...

Pensioni flessibili - dall'1/08 decorre quota 100 per circa 6mila statali : Dalla comunicazione istituzionale della Cisl si torna a mettere in evidenza un passaggio importante in merito alla quota 100, il nuovo meccanismo di flessibilità previdenziale avviato con la legge di bilancio 2019. "Dal 1 agosto decorre la pensione anticipata quota 100 per circa 6mila lavoratori del Pubblico Impiego", spiega il sindacato all'interno di una nota. Allo stesso tempo, si ricordano i requisiti utili per poter inoltrare la propria ...

Pensioni flessibili - per Damiano serve 'abolire le soglie dai 63 anni' : Sul tema della flessibilità previdenziale e dei vincoli derivanti dalla legge Fornero arrivano nuove prese di posizione dal Partito Democratico, dopo che negli scorsi giorni i sindacati (ed in particolare la Cgil) avevano lanciato un nuovo allarme. Il caso riguarda in particolare il futuro Pensionistico dei giovani. Sulla base delle ultime elaborazioni effettuate dalle parti sociali, questi ultimi si troveranno infatti a lavorare sempre più a ...

Pensioni flessibili essenziali : i giovani rischiano di andarci a 73 anni e con 300 euro : La pensione rischia di diventare una chimera? Se lo stanno chiedendo molti giovani di oggi, che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro sempre più precario e che dovranno fare fronte nel futuro ad assegni decisamente insufficienti per fare fronte al costo della vita. Le stime sindacali al riguardo, emerse durante un convegno organizzato a Roma dalla Cgil, hanno messo in evidenza tutta la drammaticità della situazione oltre all'urgenza di ...

Pensioni - Cominardi (M5s) : ‘Quota 100 importante - ma serve flessibilità che duri’ : Almeno nelle intenzioni, il governo gialloverde, guidato dal premier Giuseppe Conte, sembra ancora determinato ad andare avanti sulla riforma delle Pensioni nel solco del percorso finora tracciato, in direzione di una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro e nuove forme di prepensionamento. L’obiettivo è anche quello di liberare posti di lavoro per favorire nuova occupazione. Sia il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio, sia la Lega di Matteo ...