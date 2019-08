Paola Caruso | Il padre di Michelino non mi dà un euro da dodici mesi Moreno Merlo?

Paola Caruso sorride con Moreno Merlo. Francesco Caserta? «Da un anno non mi dà un euro» : Dopo essere stata abbandonata da Francesco Caserta, mentre era ancora incinta, Paola Caruso ha ritrovato l’amore. Nonostante sia ai ferri corti con l’ex, la showgirl, diventata famosa grazie a Avanti un altro, finalmente può sorridere perché accanto a lei c’è Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. La relazione è stata in qualche modo ufficializzata sui social da entrambi, che hanno anche postato alcune foto insieme e ...

Paola Caruso - il video con la madre che commuove il web : Paola Caruso, il post con la madre che commuove il web Durante questo 2019, Paola Caruso ha avuto l’onore di conoscere la sua madre biologica. Le due si sono incontrate grazie ai programmi di Barbara D’Urso soprattutto perché Imma sostiene di aver riconosciuto sua figlia proprio nel corso di una sua intervista a Domenica Live. […] L'articolo Paola Caruso, il video con la madre che commuove il web proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso ritrova il sorriso accanto a Moreno Merlo : Paola Caruso è felice in una foto su “Instagram” insieme al figlio Michele e a un uomo che ha sembrerebbe essere il suo nuovo compagno. La Caruso ha taggato nella foto l’account del ragazzo Moreno Merlo. Che dopo la travagliata storia al fianco del padre del figlio, Francesco Caserta, la showgirl sia veramente pronta ad aprire il cuore ad una nuova persona? I tag #familyfirst e #familylove parlano chiaro! Chi è Moreno Merlo, è stato nella ...