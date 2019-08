Pallavolo | qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 – L’Italia soffre e vince | Australia ko al

Fonte : sportfair

(Di sabato 10 agosto 2019)ottiene la sua seconda vittoria nel torneo di qualificazione alledi: doppia rimonta per gli azzurri che battono l’al tie-break Dopo l’agevole vittoria arrivata sul Camerun,torna in campo al PalaFlorio di Bari per la seconda sfida valida per lealledi. A differenza di quanto accaduto contro la selezione africana, il match di questa sera contro l’si è rivelato piuttosto complicato per i ragazzi di coach Blengini, con gli aussie che hanno fatto vedere perché anche la Serbia era andata in difficoltà contro di loro. Italia due volte sotto, al primo e al terzo set, ma due volte capace di ritornare in partita ere al tie-break decisivo. Questi i punteggi: 25-21 / 19-25 / 26-24 / 17-25 / 13-15. Domani la sfida contro la Serbia mette in palio il pass olimpico. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR ...

