Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto | Capricorno al top | vacanze per Vergine

Oroscopo di Branko settimanale : le previsioni dal 12 agosto in poi : Branko della settimana: Oroscopo da lunedì 12 agosto 2019 al weekend prossimo, segno per segno Dal libro “Branko 2019 – calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco i tutti i mesi (fino a dicembre di quest’anno), riportiamo in questo articolo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni di Branko dell’Oroscopo della settimana prossima, dal 12 agosto al weekend successivo (quindi fino a ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 settembre : Toro stacanovista - Scorpione taciturno : Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dalla Bilancia al Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre Marte, Sole, Mercurio e Venere si troveranno in Vergine. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Urano permarrà in Toro come Giove nel segno del Sagittario. Toro stacanovista Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero ...

L'Oroscopo settimanale fino al 18 agosto : Toro emozionato - Vergine determinata : L'oroscopo settimanale approfondisce il passaggio della Luna per capire quale influssi favorevoli cambieranno in positivo la sfera affettiva e la fortuna di ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento entrando in Capricorno, Acquario e Pesci, favorirà anche l'emotività dei simboli posizionati nelle vicinanze di questi segni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Energia positiva nelL'oroscopo settimanale Ariete: la settimana si apre ...

L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto - primi sei segni : pagelle - Ariete 'nove' : L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto 2019 annuncia sette giorni interessanti in arrivo. Curiosi di sapere cosa porterà di interessante l'Astrologia a metà mese di agosto? Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo dell'attesissima classifica della settimana valida come da titolo per i soli primi sei dello zodiaco. In bella mostra anche le immancabili stelline quotidiane, ovviamente impostate sulle giornate da lunedì a domenica. Bene, ...

Oroscopo settimanale dal 12 al 18/08 : cambiamenti per Gemelli - tensioni per Cancro : Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto si prospettano positive per lo Scorpione, mentre il Sagittario avrà qualche preoccupazione in ambito lavorativo. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere opposta potrebbe causarvi un po' di agitazione. Per voi si prospetta un periodo altalenante e in molti dovranno cercare di superare una crisi. Martedì e ...

Oroscopo settimanale fino al 18 agosto : Vergine impegnata - contrattempi per Bilancia : L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto vede la Bilancia piena di energia, mentre il Capricorno riuscirà a recuperare un po' di serenità. Scopriamo, dunque, le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere a vostro favore vi farà ritornare sereni sotto l'aspetto sentimentale. Martedì e mercoledì saranno delle giornate molto interessanti per voi. Attenzione nel weekend, dove alcune incomprensioni ...

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : cambiamenti per Leone - Bilancia consapevole : L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto rivela che il Cancro avrà voglia di lasciarsi il passato alle spalle, mentre lo Scorpione si dedicherà alle trasformazioni. Di seguito le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grande forza e tranquillità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni stanno tornando a casa da un periodo di riposo e iniziano già a pensare gli impegni che dovranno ...

Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : emozioni per il Leone - incomprensioni per i Toro : La seconda settimana del mese di agosto 2019 è ormai arrivata. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni zodiacali. Di seguito, le stelle per il periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 agosto. Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine Ariete: buon momento di ripresa per il segno, vivrete un maggiore recupero a livello sentimentale. È possibile che ci siano delle giornate non ...

Paolo Fox - Oroscopo settimanale : previsioni dal 5 al 9 agosto 2019 : oroscopo della settimana prossima di Paolo Fox: previsioni zodiacali dal 5 al 9 agosto Dall’ultimo numero di DiPiùTv, riportiamo in questo pezzo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni settimanali dell’oroscopo di Paolo Fox da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019 per ciascuno dei 12 segni. Come sempre, sulla rivista il re delle stelle ha dato un giudizio alla settimana di ogni segno: difficile, sufficiente, discreta, ...

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : Bilancia libera - Leone ispirato - Gemelli top : Durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto, i nativi Ariete riusciranno a svolgere tante attività senza lasciare qualcosa indietro, mentre Gemelli saranno molto attivi in ambito amoroso. Leone cercherà di creare e concretizzare progetti, mentre Capricorno comincerà a sentirsi stanco. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto 2019. Previsioni Oroscopo dal 12 al 18 agosto, segno per ...

Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Cancro positivo - incontri per Capricorno : L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto prevede il Leone alle prese con alcune scelte difficili, mentre la Bilancia sarà in una fase di chiarimenti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: al momento non state vivendo un periodo molto sereno, ma siete sulla giusta strada per cercare di cambiare il vostro percorso di vita. Se volete fare nuove conoscenze, cercare di ...

L'Oroscopo settimanale fino all'11 agosto : Pesci problematico - progetti per il Sagittario : L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto vede i nati sotto il segno del Leone alle prese con alcune conquiste sentimentali, mentre per l'Acquario potrebbero esserci alcune brighe sul piano sentimentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Venere potrete riuscire a ritrovare una certa serenità sentimentale. Giovedì e venerdì saranno delle belle giornate che vi faranno ...

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto da Ariete a Vergine : pagelle - Leone 'otto' : L'oroscopo settimanale dal 5 al 11 agosto 2019 è ben felice di dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo quest'oggi la prima settimana intera del mese con le ferie. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai primi sei segni dello zodiaco. Volendo 'rinfrescare' un pochino la memoria a coloro meno ferrati in materia, ...

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Gemelli allegro - Leone romantico : L'oroscopo settimanale viene influenzato dal passaggio lunare rispettivamente in Bilancia, Scorpione e Sagittario. I sentimenti e l'amore prendono il volo e vengono approfonditi in maniera sensibile e molto intrigante. Coloro che non sono ancora in ferie potranno applicare le previsioni astrologiche segno per segno anche in campo lavorativo, facendo girare la fortuna a loro favore. L'oroscopo settimanale Ariete: la settimana inizierà con una ...