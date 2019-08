Open Arms | Richard Gere contro il sicurezza-bis E Matteo Salvini | Portali nelle

Richard Gere - conferenza stampa Open Arms : “La situazione va sbloccata” : Richard Gere alla conferenza stampa a Lampedusa per Open Arms lancia un importante messaggio. Ecco le sue parole Ieri, 9 Agosto 2019, ha fatto notizia la presenza di Richard Gere a bordo della Ong spagnola Open Arms che trasporta migranti da ben 9 giorni e che non sembra riuscire a trovare un porto dove potersi […] L'articolo Richard Gere, conferenza stampa Open Arms: “La situazione va sbloccata” proviene da Gossip e Tv.

Richard Gere con Open Arms : "Gli italiani sono cambiati..." : Malta: "Prendiamo solo le ultime persone soccorse". Salvini: "Spero che Richard Gere a bordo si abbronzi. La nave è spagnola, sbarchino a Ibiza". La risposta della star hollywoodiana: "Non mi interessa Salvini, ma le persone"

Richard Gere con Open Arms : “Non mi interessa Salvini - penso ad aiutare questa gente” : La Open Arms ha presentato un esposto alle Procure di Roma e Agrigento per "verificare se tutto ciò che sta accadendo non rappresenti fattispecie di reato”. Conferenza stampa a Lampedusa con Chef Rubio e Richard Gere. L’attore: “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne e la loro storia è orribile”.Continua a legGere

Open Arms : esposto a pm Agrigento e Roma : 13.00 "Abbiamo presentato un esposto alle procure di Roma e Agrigento per verificare se ciò che sta accadendo non rappresenti una fattispecie di reato". Lo ha annunciato Riccardo Gatti,presidente di Open Arms Italia,in conferenza stampa a Lampedusa,con l'attore Richard Gere e il fondatore della ong Oscar Camps La nave è ferma da giorni nel Mediterraneo, in acque internazionali, con 121migranti soccorsi. "Sono venuto spontaneamente",dice ...

Migranti - Open Arms e Richard Gere : la conferenza stampa : Migranti, Open Arms e Richard Gere: la conferenza stampa La nave, da giorni bloccata al largo di Lampedusa, nella notte ha recuperato altre 39 persone. Intanto nell'incontro con i giornalisti è stato annunciato un esposto alla Procura di Roma e a quella di Agrigento Parole chiave: ...

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti, ...

Ani - capo di Open Arms : "Se salvare vite è reato io sono un trafficante" : Francesca Bernasconi Il capo missione di Open Arms è decisa ad attraccare in un porto sicuro: "Non abbiamo violato nessuna legge" "Se salvare vite in pericolo è un crimine, io sono una trafficante". A dirlo è Ani Montes Mier, 31enne a capo della missione di Open Arms, la nave che lo scorso primo agosto ha soccorso 121 migranti in mare. Dopo Pia Klemp e Carola Rackete, il nuovo volto delle Ong è una ragazza spagnola, un ex bagnina in ...

Open Arms con a bordo Richard Gere salva altri 39 migranti : “Aspettiamo porto sicuro” : Open Arms ha soccorso nella notte altre 39 persone in acque internazionali. Lo rende noto la stessa Ong spagnola, rinnovando la richiesta di un porto sicuro dove sbarcare. L'imbarcazione, da giorni ferma al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, era stata allertata per la nuova operazione di salvataggio.Continua a legGere