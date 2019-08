Open Arms con a bordo Richard Gere salva altri 39 migranti | “Aspettiamo porto sicuro”

Open Arms : a Malta solo 39 - inammissibile : 10.00 "Malta rifiuta di sbarcare le 121persone che si trovano a bordo da 9 giorni, è disposta a prendere solo le 39 salvate poche ore fa.E' inammissibile". Così la Open Arms su Twitter,dopo l'ultimo salvataggio della notte."Questo ha creato un serio problema di sicurezza a bordo", dice il fondatore Oscar Camps. La nave della ong è nel Mediterraneo, ferma da giorni in acque internazionali, e chiede di fare sbarcare in Italia i migranti a ...

Migranti - Open Arms salva altre 39 persone. A bordo da 9 giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Migranti - altro salvataggio di Open Arms : 121 persone a bordo. Ma Malta si offre di prenderne solo 39. L'ong : "Inammissibile" : Soccorse altre persone nella notte, la nave da dieci giorni è ferma in acque internazionali. E il Viminale notifica alla Ocean Viking il divieto di ingresso in acque italiane

Migranti - Open Arms salva 39 persone su rischiesta di Malta. A bordo da 9 giorni ci sono già altri 121 naufraghi : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Open Arms : salvate altre 39 persone : 7.00 Open Arms ha effettuato la scorsa notte una nuova missione mettendo in salvo altre 39 persone. Lo ha reso noto il fondatore dell'Ong spagnola, Oscar Camps, specificando che il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. L'imbarcazione era ferma da giorni al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, tra cui 32 minori. "Ora aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare", ha detto Camps.

Richard Gere a bordo della Open Arms - la star porta acqua e tanto cibo : In veste di attivista per i diritti umani, Richard Gere è salito a bordo della nave Open Arms, da 8 giorni in mare in attesa dell'autorizzaziona a sbarcare nel porto più vicino. "Sono qui sulla nave di Open Arms. Sono appena arrivato da Lampedusa, abbiamo portato l'acqua e il cibo, tutto quello che potevamo portare, per tutti a bordo. Credo che ci siano circa 115 persone da tutta l'Africa, ma anche l'equipaggio, da tutto il mondo, la maggior ...

I migranti di Open Arms ?chiedono l'asilo dal mare : Francesca Bernasconi Le richieste d'asilo da parte degli 89 adulti sono già state inviate, ancora prima che la nave abbia attraccato in porto. Il fondatore: "Procedura senza precedenti" Il fondatore dell'Ong l'ha definita una "procedura senza precedenti". E infatti nessuno aveva mai inviato una richiesta d'asilo prima che la nave attraccasse in porto. Dai migranti a bordo di Open Arms, invece, le richieste di protezione arrivano dal ...

Open Arms - Garante detenuti : “Competenza dell’Italia”. Salvini : “Deve giustificare lo stipendio?” : Botta e risposta tra il Viminale e il Garante nazionale dei detenuti sui profughi della Open Arms. Il Garante chiede chiarimenti, e il ministero replica: "Richiesta è sorprendente: la nave si trova in acque internazionali e non risultano prigionieri a bordo. Qualcuno potrebbe pensare che il Garante dei detenuti debba giustificare la propria esistenza e il proprio stipendio".Continua a leggere

Richard Gere con i migranti di Open Arms : Anche l'attore Richard Gere si schiera a fianco della Open Arms, la ONG spagnola che da otto giorni si trova nel Mediterraneo

Richard Gere a bordo della Open Arms per portare viveri ai 121 migranti : (Agenzia Vista) Lampedusa 09 agosto 2019migranti, Richard Gere a bordo della Open ArmsRichard Gere a Lampedusa a a bordo della nave della ong spagnola, Open Arms, con 121 migranti a bordo che da otto giorni è in attesa di un porto sicuro. Fonte: Twitter/Open ArmsFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista migranti Open Arms ...

Lampedusa - Richard Gere e Chef Rubio a bordo di Open Arms per chiedere porti aperti : Otto giorni fa ha soccorso al largo delle coste della Libia 121 migranti in difficoltà a bordo di imbarcazioni di fortuna. Dal momento dell'annuncio, la nave da soccorso Open Arms, di proprietà dell'Ong spagnola Proactiva, diretta dal catalano Oscar Camps, ha ricevuto il diniego a poter attraccare sia da Malta che dal governo italiano, a seguito di un provvedimento preso dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini. porti chiusi anche in Spagna, ...

Richard Gere porta viveri ai migranti di Open Arms : Francesca Bernasconi L'attore e attivista americano si è recato a bordo della nave insieme ai volontari dell'organizzazione La conferenza stampa a Lampedusa è slittata a domani ma Richard Gere, arrivato oggi, è stato subito arruolato da Open Arms, che non ha perso l'occasione per servirsi dell'attore per riportare in primo piano il tema dei 121 migranti, ancora a bordo della nave a largo delle coste italiane. L'attore e attivista ...

Richard Gere saluta un neonato a bordo della Open Arms : Richard Gere è salito sulla Open Arms per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sorte dei 121 migranti a bordo. Da giorni donne, uomini e bambini salvati in mare dormono sulla nave, a cui è stata rifiutata la possibilità di attraccare a un porto nelle vicinanze. (Lapresse) Redazione ?

Open Arms - anche Richard Gere si imbarca con i migranti : insieme a lui Chef Rubio : anche Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa per Open Arms. La ong ha organizzato una conferenza stampa a Lampedusa con due testimonial di eccezione uno più diverso dall'altro: l'attore e attivista statunitense Richard Gere e Chef Rubio. Mancavano solo il Mago Otelma e Malgioglio. Da otto giorni la