Opel Combo Life | col nuovo motore benzina ancora più potente e fluido

Opel - Nuove versioni per la Combo Life : La Opel allarga la gamma della monovolume Combo Life introducendo nei listini europei la già annunciata versione 1.2 turbo benzina da 130 CV e 230 Nm. Questa unità è abbinata al cambio automatico otto marce, proposto anche sui diesel 1.5 e pensato per offrire il giusto equilibrio tra confort, efficienza e prestazioni.230 Nm fin dai bassi regimi. La versione, dotata di filtro antiparticolato Gpf, è già in regola con le future normative ...