Ondate di caldo | da domani in Campania massime sopra la media di 5-6°C e umidità all’80%

Clima - l’uomo responsabile delle Ondate di caldo record in Europa : Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa occidentale nei mesi di giugno e luglio sono state significativamente rese più intense dal cambiamento Climatico indotto dall'azione dell'uomo. E' questa la principale conclusione cui è giunto uno studio della World Weather Attribution - una iniziativa internazionale dedicata allo studio del Clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, così come la Società Reale di ...

Ondate di Caldo in Europa : sempre più intense a causa dei cambiamenti climatici : Una ricerca della World Weather Attribution – organizzazione internazionale dedicata allo studio del clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, la Società Reale di meteorologia dei Paesi Bassi e il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti – ha preso in considerazione gli eventi meteo verificatisi in Europa, concludendo che le Ondate di Caldo che hanno colpito l’area occidentale ...

Incendi artici e Ondate di caldo in Groenlandia - “il tempo sta scadendo” : ecco perché l’Artico sta raggiungendo un punto di non ritorno : Molte delle regioni dell’estremo nord del mondo stanno subendo eventi meteo estremi da circa 2 mesi. I satelliti hanno rilevato pennacchi di fumo prodotti dagli Incendi in Alaska e Siberia e la Groenlandia ha subito una rapida perdita di ghiaccio a causa di ondate di caldo e temperature record. Mentre l’Artico affronta gli eventi meteo estremi causati dai cambiamenti climatici, questi eventi potrebbero avere effetti a catena che accelerano gli ...

Effetto Ondate di super-caldo Aumento dell'energia rinnovabile : UBS stima una ripresa degli investimenti in energia rinnovabile dovuto all'Aumento delle ondate di caldo. Sebbene nessun singolo evento meteorologico possa essere collegato direttamente ai cambiamenti climatici globali, l'ondata di caldo può contribuire alla pressione politica su governi e aziende per ridurre le emissioni di gas serra. Il Met Office del Regno Unito ha affermato... Segui su affaritaliani.it

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra Ondate di caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Allerta Caldo in Campania : domani criticità meteo per “Ondate di calore” : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per “ondate di calore” a causa delle temperature previste ancora in aumento, almeno per le prossime 36 ore: la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 37–38°C. A partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 20 di giovedì potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore nel territorio dei Comuni della ...

Ondate di calore e salute - AISM : 13 utili e pratici consigli per gestire al meglio il caldo : “Il caldo estivo costituisce motivo di disagio per la maggior parte delle persone, ma alcune categorie sono più a rischio di altre, per esempio i bambini, gli anziani o le persone che hanno problemi di tipo cronico. Ogni anno, in questo periodo, l’innalzamento delle temperature mette a dura prova le persone con sclerosi multipla. Moltissime le richieste che arrivano al nostro Numero Verde 800.80.30.28 per capire come gestire i ...

Ondate di caldo - dai satelliti le future mappe per gestirle : sorvolati Regno Unito e Italia per rilevare le temperature in una missione ESA-NASA : Si lavora a nuovi satelliti in grado di registrare le temperature della superficie terrestre per ottenere mappe ad altissima risoluzione, utili a gestire anche le Ondate di calore come quelle che in giugno hanno colpito Italia ed Europa. Il progetto sta nascendo grazie alla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA. Su alcune aree Italiane e britanniche, è stato sperimentato lo strumento Hytes, realizzato dal Jet ...

"Super-caldo per almeno 10 giorni E poi altre 2 Ondate afro in agosto" : Caldo africano fino alla prima settimana di agosto (con un break temperalesco al Nord nel weekend) e altri 10-15 giorni di bolla tropicale nel mese clou dell'estate. Sono le previsioni / analisi del colonnello Mario Giuliacci (www.meteogiuliacci.it), intervistato da Affaritaliani.it sulla... Segui su affaritaliani.it

Campidoglio : stop a circolazione botticelle con Ondate caldo 3 : Roma – Firmata dalla sindaca Virginia Raggi una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensita’ con un livello di rischio 3 del Bollettino del “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della ...

Caldo a Roma : divieto di circolazione delle botticelle in presenza di “Ondate di calore” : Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del Bollettino del “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione”. In queste ...

Ondate di caldo africano - attenzione alla salute e alla perdita di liquidi : i consigli dell’esperto : Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo ...

In arrivo il caldo più intenso degli ultimi anni : dieci consigli per difendersi dalle Ondate di calore : Dato il caldo annunciato dai meteorologi per i prossimi giorni, il Ministero della Salute ha stilato una lista di dieci consigli per far fronte alle ondate di calore che potrebbero influire sulla nostra salute. Ecco il decalogo di consigli per ridurre i rischi soprattutto nelle persone più fragili come anziani, malati cronici, neonati e bambini piccoli. – USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA. Evitare di uscire all’aria ...