Omaggio a Robin Williams su Sky Cinema Due domenica 11 agosto

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 10 agosto 2019)su Sky11a 5 anni dalla sua morte A partire dalle 10:30 SkyDue organizza una maratona con alcuni film dell’attore da Jumanji a Hook da Good Morning Vietnam a Will Hunting Era l’11del 2014 quando è arrivata la notizia della morte diun grande attore contemporaneo, capace di conquistare grandi e piccini con le sue interpretazioni, in gradi di cambiare costantemente veste, volto e carattere per dar vita ai suoi personaggi. Dal comico al drammatico, dalle avventure per famiglie ai drammi più impegnati, una carriera sfaccettata conclusa decisamente troppo presto quella di. Per ricordarlo a 5 anni dalla morte SkyDue organizza una maratona con alcuni dei suoi migliori film a partire dalle 10:30 di11, giorno ideale per una bella maratona di film. L’a ...

