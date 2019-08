Ocean Viking | la nave della ong salva 85 migranti in mare

Migranti - Open Arms salva altre 39 persone. A bordo da 9 giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Ocean Viking ancora all'opera : soccorso un gommone in Libia : Pina Francone La nave di Msf e Sos Mediterranée ha salvato ottanta persone al largo delle coste libiche. Salvini avverte la Ong: "Non attracchino in Italia" A darne notizia è Msf, che su Twitter scrive: "Tutte le persone sono al sicuro a bordo". Il post è stato ritwittato da Alarm Phone che ripubblica l'allerta diramata ieri su un'imbarcazione a largo della Libia con 80 persone a bordo, incluse 5 donne e 4 bambini. "Questa mattina ...

Migranti - Ocean Viking soccorre 80 persone in Libia. Salvini : “Firmo il divieto d’ingresso”. E Open Arms incassa il sostegno di Richard Gere : Ottanta Migranti sono stati soccorsi dalla Ocean Viking e il Viminale ha fatto sapere di essere pronto a vietare l’ingresso in acque italiane. La nave della ong francese, battente bandiera norvegese, era salpata da Marsiglia negli scorsi giorni e giovedì ha risposto all’allarme lanciato da Alarm Phone. Nel frattempo, resta in stallo la situazione della Open Arms, al largo con 120 persone. Per sostenere la ong spagnola è giunto a ...

Migranti - Malta rifiuta di rifornire carburante alla Ocean Viking : la nave di salvataggio non può entrare in acque territoriali : Le autorità maltesi si rifiutano di rifornire di carburante la Ocean Viking, la nuova nave di salvataggio di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, nonostante fossero stati presi precisi accordi in questo senso. A denunciarlo è un portavoce della ong all’agenzia tedesca Dpa. L’intesa era stata confermata da un intermediario – ha detto la fonte – ma poi le autorità marittime maltesi avrebbero informato via radio che non vi ...

Migranti - Malta nega i rifornimenti alla Ocean Viking e Open Arms sfida Salvini : Bloccata a 30 miglia la Lampedura, la nave della ong spagnola avverte: "In caso di problemi seri con i 121 a bordo entreremo in acque italiane"

La denuncia di Ocean Viking : "Malta non ci dà il carburante" : La nuova nave di Sos Méditerranée è nel Mediterraneo per il salvataggio dei migranti: "Si sono rimangiati l'accordo"

Trappola di Malta per la Ocean Viking "Non vi diamo il carburante" : Angelo Scarano La Ocean Viking, partita dal porto di Marsiglia, ha carburante solo per i prossimi dieci giorni. E Malta dice "no" all'attracco per rifornimenti Pugno di ferro di Malta sulla Ocean Viking. La nave di Msf e Sos Mediterranée partita dal porto di Marsiglia e diretta nella acque libiche per operazioni di salvataggio, adesso deve fare i conti con un'ulteriore stretta arrivata da parte di Malta sul fronte dei rapporti con le ...

Ocean Viking - Malta nega rifornimento : 4.25 Le autorità maltesi si sarebbero rifiutate di rifornire di carburante la Ocean Viking,la nuova nave di salvataggio di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, nonostante fossero stati presi precisi accordi in questo senso. A denunciarlo un portavoce di Sos Mediterranee all'agenzia tedesca Dpa. L'intesa era stata confermata da un intermediario - ha detto la fonte - ma poi le autorità marittime maltesi avrebbero informato via radio che ...

Ocean Viking - l'imbarcazione umanitaria è tornata nel Mediterraneo : Negli ultimi giorni l'imbarcazione umanitaria 'Ocean Viking' è partita dal porto di Marsiglia e si è diretta verso il Mediterraneo. In tal modo, riporta un articolo pubblicato sul sito dell'agenzia di stampa 'Lapresse', la nave potrà riprendere l'attività di salvataggio dei migranti che si trovano nelle acque dello stesso Mediterraneo centrale. A bordo della nave è presente un team specializzato di operatori facenti parte di 'Medici Senza ...

'Ocean Viking' lascia Marsiglia E l'Ong sfida l'Italia (e Salvini) : Angelo Scarano Partita la nuova missione della Ocean Viking. Ha lasciato il porto francese e in pochi giorni sarà davanti la Libia La Ocean Viking, nuova nave noleggiata dalle ong "Sos Méditerranée" e "Médecins sans Frontières", ha lasciato poco fa il porto francese di Marsiglia per la sua prima missione di salvataggio di migranti al largo della Libia. La Ocean Viking adesso andrà ad affiancare la Open Arms e la Alan Kurdi che si ...

Ong e migranti - Msf e Sm tornano con Ocean Viking e avvertono : 'Non sbarcheremo in Libia' : L'estate 2019, sul fronte migranti, si è aperta con l'ormai celeberrimo caso della Sea Watch e di Carola Rackete. La scelta di forzare il blocco navale italiano ha fatto e farà discutere, ma non ha portato il Ministro degli Interni Salvini a indietreggiare rispetto alla strategia dei porti chiusi alle Ong. Dal canto loro, però, le organizzazioni non governative non sembrano avere intenzione di rinunciare al compito che si sono date di ...

Ocean Viking - la ong verso l'Italia. E Matteo Salvini : "Perché dovete stare molto attenti" : Le ong tornano a minacciare e sfidare l'Italia. Da giovedì, infatti, sono tornate in mare la francese Sos Mediterranée e l'Ocean Viking, nuova nave di Medici senza frontiere. Quest'ultima batte bandiera norvegese e opera con un equipaggio di 31 membri. Ed è proprio la Ocean Viking la prima ong con c